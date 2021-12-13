《匯市一周－徐惠芳》多個央行議息，美元稍強

《匯市一周》美聯儲、歐洲央行和英國央行將召開會議討論貨幣政策，投資者將關注前瞻性

指引，尤其是來自美聯儲的指引。一些分析師預計，美聯儲將加快撤回大流行時代的刺激計劃。



美聯儲議息結果和新聞發布會將於周四（１６日）率先出爐。由於美國１１月ＣＰＩ年率升

至近３９年最高，意味美聯儲可能隨時宣布將加快減碼步伐，加息時間亦可能估計推前。



美聯儲會議前，市場亦關心，美國１１月零售銷售和ＰＰＩ結果，兩項數據亦會給予重要參

考。技術上，美元徘徊於９６邊緣，若數據和貨幣政策利好，美元有望測試９６﹒７０或９７。

若美元回軟，先參考９５﹒６３支持位，下一個支持在９５﹒００。



周四關注瑞士，英國及歐洲央行宣布議息結果。市場一直關注，英國何時加息，但受變種病

毒出現，英國政府宣布提高防疫措施，可能限制經濟增長。若英國央行議息會議，再一次宣布維

持利率和量寬規模不變，將可能給英鎊帶來一些下行風險。英鎊兌美元於日圖上，上方１﹒３３

阻力依然強勁，可能限制升幅。技術上，若跌破近期１﹒３１６０低位，有可能擴大跌幅至

１﹒３０範圍。



另一市場焦點是歐洲央行議息，市場期望，央行宣布提早結束「疫情緊急購買計劃」

（ＰＥＰＰ）和擴大「資產購買計劃」（ＡＰＰ），而且市場亦關心歐洲央行對通脹問題的展望

，指引央行加息步伐。但歐洲央行一直表示，經濟復甦仍然脆弱，因變病毒在歐洲蔓延，再次限

制經濟活動就是例證之一。市場目光放在歐洲央行在這會議中期待宣布擴大ＡＰＰ的確實數字或

持續時間，若僅限於提出擴大資產購買規模的含糊承諾，讓投資者失去歐洲收緊貨幣政策的耐性

，可能為羅元帶來下行壓力，有機會再考驗近期低位１﹒１２３０支持。



截至１２月３日一周，美國ＥＩＡ原油庫存下降２４﹒１萬桶，汽油庫存增加３３８﹒２萬

桶，精煉油庫存增加２７３﹒３萬桶；上周美國國內原油產量增加１０萬桶至每日１１７０萬桶

，為２０２０年５月１日當周以來最高。紐約期油上周歐市，在每桶７１﹒１５水平整固，上方

阻力７６﹒５５、下方支持６５﹒１０美元。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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