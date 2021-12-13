《師傅教路－黃瑋傑》上實環境業績穩定增長，業務覆蓋１９省市

《師傅教路》上海實業環境（００８０７）主要從事污水處理、供水、污泥處理、固廢焚燒

發電及其他環保相關領域，目前在中國擁有超過２００個污水處理及供水項目，８個固廢焚燒發

電項目，以及１１個污泥處理項目，業務覆蓋中國１９個省及直轄市，包括山東、廣東、湖北、

湖南、江蘇、上海、浙江、江西、安徽、福建、廣西、寧夏、河南、遼寧、內蒙古、山西、四川

、吉林和黑龍江。



＊前三季收入增逾兩成，繼續拓展長江優質項目＊



集團業績穩定增長，今年前９個月實現總收入５０﹒７億元人民幣，較去年度同期增長

２２﹒３％，主要為服務特許安排營運維護收入增加，以及建造項目的加快推進帶來了建設收入

的增長。集團毛利為１７﹒７億元，增長２０﹒２％，主要由於錄得較高服務特許安排有關的污

水處理量。截至２０２１年９月３０日，集團的現金和現金等價物達２６﹒１億元，處於健康水

平。

集團將繼續拓展長江流域優質項目，今年１０月，集團間接持有９２﹒１５％股權的上海復

旦水務工程技術有限公司再次中標慈溪市周巷污水處理廠（一期）委託運營項目，並於近日與慈

溪市排水有限公司和慈溪市周行污水處理有限公司簽訂委託管理採購合同，以繼續營運該項目。

慈溪周巷項目設計處理規模４萬噸╱日，出水標準按委託運營方要求執行，委託運營期為３年，

附條件可續簽３年。



＊於黑龍江省新獲多個項目，可於１﹒３６元買入＊



集團最近在黑龍江省新獲多個項目，包括７個污水項目，合計規模６３５０噸；另外簽署了

２個項目（撫遠項目和呼蘭老城項目）提標協議，合計規模３萬噸污水，同時有１萬噸項目（友

誼縣污水處理廠ＢＯＴ提標項目）提標完成進入商業運營。集團間接持有５７﹒９６８７％的龍

江環保集團最近與肇東市住房和城鄉建設局簽署肇東市昌五鎮污水處理廠、宋站鎮污水處理廠和

五站鎮污水處理廠的委託運營協議。其中，昌五項目設計處理規模５００噸╱日，宋站項目設計

處理規模２００噸╱日，五站項目設計處理規模３００噸╱日，出水標準執行一級Ａ，委託運營

期１年。建議買入價１﹒３６元，目標１﹒６元，止蝕位１﹒２５元。《輝立證券董事 黃瑋傑

》（筆者沒有持有上述股票）



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