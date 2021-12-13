《金石為開－黃威》美聯儲料加速減碼，黃金仍呈弱勢

《金石為開》美國通脹數據創下４０年來新高，但由於並未超預期，市場反應反而十分平靜

。上周美股再度反彈至高位，美債息率衝高回落，僅小幅上揚。美元指數和黃金均維持窄幅震盪

，市場等待美聯儲年內最後一次會議結果。



美國勞工部公布最新數據顯示，美國１１月ＣＰＩ同比上漲６﹒８％，高於前值６﹒２％，

與市場預期持平。這是該數據連續七個月不低於５％，但由於並未超出預期，市場反應平平。美

股在上一周強勁反彈，再度回到歷史高位水平。２年期債息沖高回落，全周僅上升６個基點。



投資者等待了一周時間的通脹數據，但並無意外之處。本周美聯儲將舉行年內最後一次議息

會議，市場預計再度進入觀望狀態。從美聯儲官員近期的表態來看，此次會議大概率將加快削減

購債的速度，這一點已基本被市場消化。重點在於捨棄通脹暫時性的說法後，美聯儲對持續走高

的通脹是否會有新的看法，以及可能透露未來的加息計畫。畢竟結束Ｔａｐｅｒ的時間提前至明

年３月份左右，美聯儲需要盡提早與市場溝通加息部署。



相對於股市的繼續狂熱，目前債市及匯市表現都更為謹慎。過去一周美元和黃金都延續了窄

幅震盪走勢。技術面看，黃金短線的壓力略有緩和，回升的動力明顯不足。日線ＲＳＩ仍位於

５０以下，ＭＡＣＤ下跌動能柱縮減惟未能轉漲。隨著保歷加通道中軌掉頭回落，阻力已經下移

至１８００美元。通道開口開始有收窄跡象，支持將靠向１７５０美元附近。以金價急跌後的反

彈幅度來看，多頭十分弱勢，投資者不可掉以輕心。建議本周觀望為宜。



除美聯儲議息會議外，本周還需關注歐央行、英央行會議以及美國１１月零售銷售。



本周重要數據不多，主要關注美國１１月ＣＰＩ及核心通脹。

《六福金融分析師 黃威》（網址：ｗｗｗ﹒ｌｆｆ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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