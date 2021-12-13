  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/12/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》跟錢走．買Ａ股

　　《缸邊隨筆》今年恒指不濟，但Ａ股卻湧上了３６００，港股成交欠佳，但滬深兩市已連續
３０多日成交過萬億。
　
　　中港有這差異，是因為外資喜Ａ股，迄今年６月份，北向資金累計買入的Ａ股，已超過去年
全期金額，外資這個買入Ａ股，實際上也益了不少非恒指成分股的ＡＨ股，不少Ｈ股價可倍升。
　
　　Ａ股之所以能吸引外資，是因為Ａ股市場行業分布非常全面，不少綠色產業更是在境外買不
到的，而未來１０年碳中和綠色投資是個重要主題，再加上中國證監力建制度，例如Ａ股新註冊
制，建立獨董制度，均使Ａ股逐漸成熟，有利外資入場。
　
　　自１２月１日以來，北向資金連續６個交易日流入Ａ股，成交淨買入總額達３３２﹒７億元
，這些資金在此６日的重倉股和減持股。從中可以看到有新歡，亦見到有被棄之舊愛，投資者如
不察這個新舊交替之變，可以是搭不到順風車，又或過站未落車。
　
　　這６日之變已是歷史，未來一年又將如何？《中國證券報》將國內券商的估測圖化，易睇易
明，投資者不妨剪存。
　
　　（１）估２０２２年上半年表現較好者，有中信証券、國泰君安、光大証券、方正証券。估
下半年表現較好者有招商証券、華泰証券。
　
　　（２）該買哪類股，是成長（即目前冇乜盈利，只博股價升）還是藍籌，是大盤還是中小盤
股各有其見解。
　
　　（３）要買哪些板塊？新能源是龍頭。
　
　　筆者對明年市道，且以打油詩作結：
　
　　買股買升勢，不論大中細，
　
　　完全唔派息，長久難出色，
　
　　資金雖趨寬，債多難言歡，
　
　　中美仍角力，避開好搵食，
　
　　疫情雖起伏，年末可定局，
　
　　想美息多加，講吓笑好啦。《資深投資者　石鏡泉》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向13/12/2021
醫療與金融相結合 實現產業持續發展
財經熱話13/12/2021
【虛幣世界】比特幣走勢穩定，惟交易量仍然稍低
中國故事10/12/2021
《神州經脈》監管出招人幣熄火　百城住宅庫存五年高　滬綜指回軟
財經熱話10/12/2021
持續受困煤價調控　大行大降目標價　中煤兗煤再度下挫
財經熱話10/12/2021
《股市一周》科技及金融股力撐 全周港股反彈229點
財經熱話10/12/2021
【人行出招！】憧憬明年內地股市造好　專家籲揀券商股！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金