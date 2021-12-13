《缸邊隨筆－石鏡泉》跟錢走．買Ａ股

《缸邊隨筆》今年恒指不濟，但Ａ股卻湧上了３６００，港股成交欠佳，但滬深兩市已連續

３０多日成交過萬億。



中港有這差異，是因為外資喜Ａ股，迄今年６月份，北向資金累計買入的Ａ股，已超過去年

全期金額，外資這個買入Ａ股，實際上也益了不少非恒指成分股的ＡＨ股，不少Ｈ股價可倍升。



Ａ股之所以能吸引外資，是因為Ａ股市場行業分布非常全面，不少綠色產業更是在境外買不

到的，而未來１０年碳中和綠色投資是個重要主題，再加上中國證監力建制度，例如Ａ股新註冊

制，建立獨董制度，均使Ａ股逐漸成熟，有利外資入場。



自１２月１日以來，北向資金連續６個交易日流入Ａ股，成交淨買入總額達３３２﹒７億元

，這些資金在此６日的重倉股和減持股。從中可以看到有新歡，亦見到有被棄之舊愛，投資者如

不察這個新舊交替之變，可以是搭不到順風車，又或過站未落車。



這６日之變已是歷史，未來一年又將如何？《中國證券報》將國內券商的估測圖化，易睇易

明，投資者不妨剪存。



（１）估２０２２年上半年表現較好者，有中信証券、國泰君安、光大証券、方正証券。估

下半年表現較好者有招商証券、華泰証券。



（２）該買哪類股，是成長（即目前冇乜盈利，只博股價升）還是藍籌，是大盤還是中小盤

股各有其見解。



（３）要買哪些板塊？新能源是龍頭。



筆者對明年市道，且以打油詩作結：



買股買升勢，不論大中細，



完全唔派息，長久難出色，



資金雖趨寬，債多難言歡，



中美仍角力，避開好搵食，



疫情雖起伏，年末可定局，



想美息多加，講吓笑好啦。《資深投資者 石鏡泉》



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