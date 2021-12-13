凱升控股（１０２）最終控股股東欠債或變控制權，申請今早復牌

《經濟通通訊社１３日專訊》凱升控股（００１０２）公布，最終控股股東聯繫人可能拖欠

貸款及可能強制執行已押記抵押，可能導致該集團控制權變動。該集團自本月９日停牌，已向聯

交所申請於今日上午９時起恢復股份買賣。

該集團指，獲擁有其約６９﹒６６％權益的太陽城集團（０１３８３）告知，由最終控股股

東和前主席周焯華全資擁有的公司Ｓｔａｒ Ｓｏｕｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ

Ｌｉｍｉｔｅｄ作為借款人接獲由Ｗｏｏｃｏ法律顧問發出催款函，涉本金額３億元貸款的融資

協議。

該集團指，催款函要求借款人限期內償還貸款本金額連利息共約３﹒１４億元，否則採取法

律行動。Ｗｏｏｃｏ為受益人押記的抵押倘強制執行，可處置包括周焯華及鄭丁港分擁５０％股

權的公司名萃所押記的太陽城約７４﹒８５％股權；由太陽城向名萃和周焯華發行的４﹒０２億

元和１﹒７７億元零票息可換股債券；由太陽城向凱升副主席盧衍溢發行的１﹒２億元零票息可

換股債券等。目前太陽城或該集團並無資料得知一旦Ｗｏｏｃｏ強制執行有關抵押，將如何處置

該等抵押。一旦Ｗｏｏｃｏ強制執行抵押可能導致該集團控制權變動。（ｗｈ）

