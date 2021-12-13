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即市新聞

13/12/2021 19:40

《日入而息》商湯集團延遲上市，順豐同城暗盤收跌逾２％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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商湯（０００２０）全球發售及上市將會延遲，仍致力盡快完成上市；消息指商湯最快年底前完
成上市；耀才全數退回商湯孖展客利息及手續費；盈立證券豁免客戶所有認購費用　　　　　　
順豐同城（０９６９９）暗盤收跌２﹒３％，每手帳面蝕７６元　　　　　　　　　　　　　　
世茂（００８１３）回應股債雙跌：正在了解情況，積極與投資人溝通　　　　　　　　　　　
許家印所持約２﹒２億股恒大（０３３３３）股份已解除抵押　　　　　　　　　　　　　　　
證監會：每家機構最多兩人免檢疫入境內地見客或管理業務　　　　　　　　　　　　　　　　
本港再增２宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，二人均從英國抵港　　　　　　　　　　　　　　　　　　
六四非法集結案黎智英判監１３個月，鄒幸彤判監１年　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收４１點報２３９５４，科指跌１３點報６０２２
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　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收升０﹒４％三千七復失，兩市成交破萬二億
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　聯儲或提出加快收水言論，美匯續於區間爭持　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１２７２╱７６，日圓最新報１１３﹒６５╱６７
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　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　商湯（０００２０）暫緩上市，盈立證券豁免客戶所有認購費用；
　　商湯：全球發售及上市將會延遲，仍致力盡快完成上市；耀才全數
　　退回商湯孖展客利息及手續費　　　　　　　　　　　　　　　　
　　雷軍退出多家小米（０１８１０）關聯公司；據報小米（０１８１
　　０）將成立新造車線，控股子公司智米科技參與　　　　　　　　
　　騰盛博藥（０２１３７）暫停專利前藥一期臨床研究　　　　　　
　　康方生物（０９９２６）股份激勵計劃受託人上周五購入２５萬股
　　藥明巨諾（０２１２６）公布淋巴瘤藥「倍諾達」臨床效果　　　
　　平安好醫生（０１８３３）擬斥１７﹒１億元回購股份　　　　　
　　中國置業投資（００７３６）１６０８萬租用上海公寓十年，冀轉
　　租獲溢價租金收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　據報騰訊（００７００）擬再增持《部落衝突》開發商Ｓｕｐｅｒ
　　ｃｅｌｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　嘉里物流（００６３６）承租新地於屯門一座物流倉儲，為期三年
　　百濟神州（０６１６０）公布百悅澤作為慢性淋巴細胞白血病一線
　　治療的研究結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　遠東發展（０００３５）有足夠子彈到大灣區發展，業務不限於大
　　灣區　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　港龍中國地產（０６９６８）１１月合同銷售金額按年跌７３﹒５
　　％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　國壽（０２６２８）首１１個月原保險保費收入按年升１﹒２％　
　　恆宇集團（０２４４８）與中檢集團簽訂戰略合作意向書，在鑒定
　　領域開展技術合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　眾安國際夥機管局推免費航班延誤保險「ＺＡ　飛常保」　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中國電力（０２３８０）與唐山市、灤南縣簽訂三方戰略合作協議
　　中國財險（０２３２８）首１１月原保費收入按年升１﹒６％　　
　　新華保險（０１３３６）首１１月原保費收入升１﹒７％　　　　
　　中國人保（０１３３９）首１１個月原保費收入按年升２﹒１７％
　　復旦張江（０１３４９）附屬研發肝膽疾病藥物臨床試驗完成首例
　　受試者入組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　華營建築（０１５８２）附屬中標九龍尖沙咀酒店翻新項目，合約
　　金額１０億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　報道指太陽城（０１３８３）博彩中介已於上周五結業　　　　　
　　眾安（００６７２）分拆物業管理業務主板上市，股東獲１０％保
　　證配額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　科濟藥業（０２１７１）公布骨髓瘤藥物研究成果　　　　　　　
　　龍光（０３３８０）上月銷售額按年跌逾５％，首１１個月升１７
　　％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　吉利（００１７５）與力帆科技訂立投資合作協議，註冊資本６億
　　元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中創環球（０１６７８）與寶帝來簽訂諒解備忘錄，形成策略聯盟
　　國瑞置業（０２３２９）附屬出售萬寧國瑞房地產公司全部股權，
　　涉資３﹒４億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　世茂（００８１３）回應股債雙跌：正在了解情況，積極與投資人
　　溝通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　無錫兩門店被曝頻踩食安紅線，星巴克已關店啟動調查　　　　　
　　國內首單跨境設備租賃創新項目在臨港落地　　　　　　　　　　
　　國家發改委表示同意深圳市開展基礎設施高質量發展試點　　　　
　　李書福卸任吉利新能源董事長，由總經理周建群兼任　　　　　　
　　廣州１０名官員涉大規模遷移砍樹履職不力被問責處分　　　　　
　　被監管立案調查後，上海文峰發布致歉聲明　　　　　　　　　　
　　寧吉喆稱堅持住房不炒，加快發展長租房市場　　　　　　　　　
　　中財辦韓文秀稱中國今年人均ＧＤＰ約１﹒２萬美元　　　　　　
　　「牛散」操縱４隻股票獲利逾２億，遭罰沒４億創記錄　　　　　
　　人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠　　　　　　　　
　　深圳部分中小銀行下調房貸利率，傳統大行暫未鬆動　　　　　　
　　紫光系啟重組引入中建投旗下資管，阿里巴巴臨門被拒　　　　　
　　郵儲銀行與全國股轉公司、北交所簽署戰略合作協議　　　　　　
　　路透表示中國或在農業和金服等領域放棄ＷＴＯ優惠待遇　　　　
　　中汽協表示新能源汽車市場從政策驅動轉向由市場拉動　　　　　
　　財政部據報提前批出專項債、一般債額度，元旦後發行　　　　　
　　智能投顧或迎加碼監管，招行等多家銀行暫停購買功能　　　　　
　　螞蟻基金表示法定發表人變更為王珺　　　　　　　　　　　　　
　　李克強會見世行行長，重申中國明年經濟工作穩中求進　　　　　
　　深港通五年累計交易近４２萬億人幣，年均增逾９０％　　　　　
　　教育部表示下架違背教育教學規律的不良作業Ａｐｐ　　　　　　
　　房企年底回籠資金，據報深圳部分新盤降價出售　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒３％，報１７７６７點　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　六四非法集結案黎智英判監１３個月，鄒幸彤判監１年　　　　　
　　陳茂波稱西方泛自由化不利長遠穩定，要相信一國兩制　　　　　
　　金管局擬於明年１月及２月增發４００億元外匯基金票據　　　　
　　政府周四向３００萬名持八達通市民派發尾期１０００元消費券　
　　林鄭稱科大廣州分校料明年中落成，將深化兩地合作　　　　　　
　　據報港版ＳＰＡＣ擬減辣，聖誕節公布諮詢結果，最快１月實行　
　　信保局再度延長「百分百信用限額提升計劃」至明年６月底　　　
　　中原表示十大屋苑周末錄１１宗成交，按周跌１５﹒４％　　　　
　　深股通額度全日用近３９億元，外資連續九日流入；滬股通額度全
　　日用近５８億元，陸股通流入５４億元　　　　　　　　　　　　
　　報道指眾安正進行沙盒測試，料拓在港內地人市場　　　　　　　
　　澳門將設國家安全事務及技術顧問，明日起生效　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　因屢阻中資收購，意大利擬補償受打擊企業以避提訴　　　　　　
　　美擬限制對華出口敏感產品，華外交部表示破壞貿易規則　　　　
　　美澳日擬出資建太平洋地區海底電纜，誓撼中國影響力　　　　　
　　習近平周三與普京視像通話，此前Ｇ７會關注中俄問題　　　　　
　　英國外相卓慧思稱Ｇ７關注中國經濟脅迫行為　　　　　　　　　
　　外交部表示中俄元首會晤將對明年雙邊關係作頂層設計；外交部評
　　阿桑奇案：暴露美在新聞言論自由上雙重標準　　　　　　　　　
　　美國再以涉疆問題制裁中國，外交部表示必將堅決回擊　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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全國昨新增本土確診８０宗，多省再籲「就地過年」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英國Ｏｍｉｃｒｏｎ個案破３千宗，保守黨民望輸工黨　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許樹昌稱商討縮短打第三針時間，待委員會開會後決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　
逾３８﹒６萬人申請港康碼，當局將盡快落實轉粵康碼　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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