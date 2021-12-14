《新股掛牌》順豐同城首掛開報１５﹒２元，較招股價低逾７％

《經濟通通訊社１４日專訊》順豐同城（０９６９９）今日首掛，開報１５﹒２元，較招股

價１６﹒４２元低７﹒４３％，以每手２００股計，不計手續費，每手蝕２４４元。

該股公開發售獲超額認購１﹒９３倍，一手中籤率５０％。（ｅｄ）

