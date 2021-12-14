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即市新聞

14/12/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》短期仍屬向好，中期則在轉強中

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
向淡和顯著向淡。坦言，昨天（１３日）港股的表現並不理想，肯定不會令好友感到滿意。短期
局勢有跡象轉弱，但中期局勢卻在轉強中。由此可見，好淡雙方正在進行拉鋸戰；由於雙方的實
力接近，短期後市不明朗。從恒指期貨日線圖上，各主要技術分析指標的變化來看，形勢尚屬向
好；理論上，只要情況不惡化，後市仍可看高一線。
　　自上月３０日低位２３１０４起「一浪高於一浪」的走勢有望延續下去，短期後市仍有可觀
的再升空間。不過，若見先跌浪底被跌越，情況將對好友非常不利。究竟現時港股正處於大型反
彈浪的中期，還是另一輪跌浪剛告開始，須多一、兩個交易日市況變化後，才可判斷。本欄認為
，投機者現應以動用中注，依小時圖訊號指示，伺機持期貨好倉圖利主要應市策略。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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