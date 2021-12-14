《套期保值－蕭猷華》騰訊（７００）擬首次派中期息，可利好股價

《套期保值》美股三大指數下跌，道瓊斯指數下跌３２０點或０﹒８９％，至３５６５０點
。標指收盤下跌０﹒９１％，至４６６８點。納斯達克指數下跌１﹒３９％，至１５４１４點。
市場預期美聯儲將在周三議息會議上採取更鷹派的語氣，美聯儲預計將發出加快縮減資產購買規
模的信號，由每月縮減買債１５０億增至３００億美元。分析師預期美聯儲料將在明年第三季度
將利率從接近零的水平上調至０﹒２５％－０﹒５０％，然後在第四季度再升息。美元走強，美
匯指數重上９６﹒３水平。
恒指昨天（１３日）繼續坐２４０００點水平爭持，美股隔晚下跌，預計恒指今天（１４日
）低開２００點左右。中央經濟工作會議定調「穩字當頭」，穩增長方向確認，利好Ａ股市場。
港股短期受到美國將加碼退市，投資者比較審慎，預期恒指短線仍在２３３００－２４３００點
上落。另一方面，騰訊（００７００）擬首次增派中期息，料可利好股價。
《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動