  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/12/2021 09:08

《套期保值－蕭猷華》騰訊（７００）擬首次派中期息，可利好股價

　　《套期保值》美股三大指數下跌，道瓊斯指數下跌３２０點或０﹒８９％，至３５６５０點
。標指收盤下跌０﹒９１％，至４６６８點。納斯達克指數下跌１﹒３９％，至１５４１４點。
市場預期美聯儲將在周三議息會議上採取更鷹派的語氣，美聯儲預計將發出加快縮減資產購買規
模的信號，由每月縮減買債１５０億增至３００億美元。分析師預期美聯儲料將在明年第三季度
將利率從接近零的水平上調至０﹒２５％－０﹒５０％，然後在第四季度再升息。美元走強，美
匯指數重上９６﹒３水平。
　　恒指昨天（１３日）繼續坐２４０００點水平爭持，美股隔晚下跌，預計恒指今天（１４日
）低開２００點左右。中央經濟工作會議定調「穩字當頭」，穩增長方向確認，利好Ａ股市場。
港股短期受到美國將加碼退市，投資者比較審慎，預期恒指短線仍在２３３００－２４３００點
上落。另一方面，騰訊（００７００）擬首次增派中期息，料可利好股價。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話14/12/2021
【虛幣世界】議息前加密貨幣再跌，市場料投資者或資金抽離
中國故事13/12/2021
《神州經脈》中經會釋寬鬆信號　美制裁涉疆企業個人　滬指三月高
財經熱話13/12/2021
【內房困局】世茂股債急跌　大和：信心需時恢復　惟重申「買入」
大行報告13/12/2021
【大行報告】中信里昂唱好　高盛唱淡睇105元　舜宇要Buy定要Sell？
市場動向13/12/2021
投資A股新工具: 易方達A50（股份代號：3111） 易方達（香港）MSCI中國A50互聯互通指數ETF
財經熱話13/12/2021
【平醫不平安】平安好醫生擬回購　急彈逾7%！　惟專家籲伺機離場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金