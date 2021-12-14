《套期保值－蕭猷華》騰訊（７００）擬首次派中期息，可利好股價

《套期保值》美股三大指數下跌，道瓊斯指數下跌３２０點或０﹒８９％，至３５６５０點

。標指收盤下跌０﹒９１％，至４６６８點。納斯達克指數下跌１﹒３９％，至１５４１４點。

市場預期美聯儲將在周三議息會議上採取更鷹派的語氣，美聯儲預計將發出加快縮減資產購買規

模的信號，由每月縮減買債１５０億增至３００億美元。分析師預期美聯儲料將在明年第三季度

將利率從接近零的水平上調至０﹒２５％－０﹒５０％，然後在第四季度再升息。美元走強，美

匯指數重上９６﹒３水平。

恒指昨天（１３日）繼續坐２４０００點水平爭持，美股隔晚下跌，預計恒指今天（１４日

）低開２００點左右。中央經濟工作會議定調「穩字當頭」，穩增長方向確認，利好Ａ股市場。

港股短期受到美國將加碼退市，投資者比較審慎，預期恒指短線仍在２３３００－２４３００點

上落。另一方面，騰訊（００７００）擬首次增派中期息，料可利好股價。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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