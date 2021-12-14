《缸邊隨筆－石鏡泉》談談香港的指數

《缸邊隨筆》香港的指數編造，有恒生指數公司，也有ＭＳＣＩ和富時的指數公司。這些指

數公司之所以要編指數，因為這是一門可搵錢的生意，如果某指數被基金界普遍採用，作為

Ｂｅｎｃｈ Ｍａｒｋ，則該指數公司是可以收費的，如果成為可炒買的指數，更是豬籠入水。



咁好搵，但要怎做才可好搵？一句講晒，學白居易，白居易是作詩的，不是編指數，這個古

人有甚麼東西可以讓今人學？



太陽之下無新事，轉個角度看就知悉。白居易初到長安，謂長安生活費貴，不易居，故改名

居易。白居易寫詩是供人唱詠，一如今時的填詞人，所以他成詩之後，常去問婦孺（其實係歌姬

），曉唔曉，遂有白居易詩婦孺皆曉之說。白居易便成為紅人，知音人會欣賞，附庸風雅者更會

「打賞」，結果白居易賺金賺到嚇你一跳。



他曾在家辦船宴，將食物用羊皮包包好，掛在船邊，浸在水中，使之冰涼，食時抽出（即是

ｃｏｌｄ ｄｉｓｈ，ｂｕｆｆｅｔ啦！）。家中能辦船宴，不是居大不易，是居易了。



白居易啟導今人，客之所喜，就是你Ｍａｒｋｅｔ，婦孺皆曉就是市場學講的客戶黏度，

Ｓｔｉｃｋｉｎｅｓｓ，向白居易學啦！



Ｎ年前，恒生指數公司曾問業界怎改善恒指成分股，筆者建議要加入Ａ股、Ｈ股，因為資金

東來買Ａ股，這些老番無個Ｂｅｎｃｈ Ｍａｒｋ會瞓唔著覺。



今時，恒指更突破一直以來受３３隻之限，而不斷擴容，這是好的，但應揀哪些股入成分股

？有謂要保持一定數量的香港公司入成分股，以保持香港特色，這個緬懷，不是不好，就好比中

國人吃西餐，吃不慣，要加入豉油一樣。這個豉油西餐，是否普受食客歡迎，還是只受一小撮食

客歡迎，就決定了你這個餐廳生意能做多大。



＊上證已破近年收市高位＊



未來的恒指成分股中，應要保持多少的香港「豉油」，筆者不知，筆者只知兩事。



（１）上證昨日其實已突破了近年的月收市高位，如未來兩周都在這水平或之上，則今年的

上證指數已是Ｎ年來之高位了。恒指如何？大家有眼見，無他，資金是會追逐未來厚利之所在，

而未來有厚利之股，應是Ａ股有較多，這是勢所然也。



（２）Ｎ年前筆者曾語恒指服務公司，如果恒指服務公司不按市場所需來編製隻環球投資者

可以用來搵食的指數時，其他指數公司，富時、ＭＳＣＩ，是會絕不客氣取而代之的。日本的日

經２２５指數，不就是被在新加坡買賣的日經指數取代了嗎？而這個新加坡日指，是導致日本

１９８７年大崩市的主因之一呢！《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

