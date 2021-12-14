《專家之言－李偉傑》市場觀望美儲局議息，港股料橫行整固

《專家之言》美國１１月通脹ＣＰＩ創近４０年新高，按年上升６﹒８％接近預期，扣除食

品和能源價格核心ＣＰＩ按月上升０﹒５％，按年上升４﹒９％，在高通脹情況底下市場觀望本

周美國聯儲局議息，投資者觀望鮑威爾對通脹描述，會否加快利率市場化機會，同時現時減少買

債規模有否進一步加快，當然在通脹飆升背後除了用貨幣政策控制外，亦留意今次美國高通脹背

後在於供應鏈樽頸以及防疫措施使貨品進出流程受阻，若果純粹見高通脹就大幅加息的話，現時

得來不易的經濟增長動力隨時消散，另一個能降低美國通脹辦法亦可在中國進口貨品取消懲罰性

關稅身上着墨，假若能釋出該正面訊號的話，相信投資市場亦較為受落。



＊內地明年經濟工作穩字當頭，新能源股續受惠政策＊



另一方面中央經濟工作會議在上周完結，會議指出中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、

預期轉弱三重壓力。會議要求明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進。會議指出，正確認識和把握

初級產品供給保障，強化國內資源生產保障能力，正確認識和把握防範化解重大風險，另外立足

以煤為主的基本國情，新增可再生能源等不納入能源消費總量控制，確保能源供應，相信新能源

股份可繼續受惠政策給予正面拓展，配合內地碳中和目標。恒生指數方面昨天（１３日）在超賣

後反彈，再度挑戰失落了近一個月的二十天平均線，完成第一個反彈目標後，預料港股再出現橫

行整固格局，預計恒指短線仍能防守在２３８００點至２４０００點水平，在年尾粉飾櫥窗活動

下，港股仍有機會向下一挑戰目標２４８００至２５０００點水平進發。《財經評論員 李偉傑

》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益

）



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