【騰訊擬派息】憂業務增長放緩騰訊半日跌１％，專家關注派息方針

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１４日報道》騰訊（００７００）昨日（１３日）收市後突然宣
布擬派發中期股息，是自２００４年上市以來首次，引發市場憂慮公司未來投資減少，以致業務
增長或放緩，拖累股價半日偏軟，跌逾１％。分析認為，目前需等待騰訊管理層交代具體派息政
策安排，才能判斷對業務前景的影響。
＊騰訊下周四審議中期息，股價半日跌１％＊
據騰訊公告，公司將於下周四（２３日）審議批准派發中期股息。值得留意的是，騰訊上月
公布第三季業績時，管理層無宣派任何中期股息。而騰訊一般在明年３月宣布全年業績，騰訊不
等待屆時才宣布，意味今次擬派發中期股息屬臨時決定。
市場對騰訊派發中期股息持觀望態度，股價半日偏軟，跌１﹒２４％，收報４６０﹒８元。
其他龍頭科技股同樣偏軟，小米跌幅相對較大，跌３％，報１８﹒６６元，創自去年８月以來新
低；阿里巴巴（０９９８８）、美團（０３６９０）、京東（０９６１８）均跌逾１％。
騰訊自２００４年上市以來，未曾派發中期股息，每年只派發末期息。除了在２００９年３
月，公司宣布派發每股０﹒１元特別息。值得留意的是，騰訊每年派息金額持續增加，惟上一個
財年的派息比率跌至雙位數以下，僅８％，末期息為每股１﹒６元。
事實上，科網股派發股息並非罕見。在港、美上市美的網易（０９９９９）自上個財政年度
起已開始派發股息，一年派息四次。根據網易派息政策，每季股息按照季度稅後淨利潤約２０％
至３０％。以２０２１年第一至三季為例，網易派出股息分別為每股０﹒０６美元、０﹒０４８
美元、０﹒０４５美元。
＊黃瑋傑：騰訊或未能物色合適投資，現價宜按兵不動＊
輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ
Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，騰訊作為高增長科技股，以往運用現金流再進行投資，帶動盈利增長和
提高股東回報，所以股東一般不重視公司的派息政策。黃師傅推斷騰訊或未能物色合適投資項目
，或對加大投資新業務有保留，故希望以股息回饋股東。
他又提醒，投資者需等待騰訊管理層交代清晰的派息政策，例如派息目的、比率及持續性，
以釋除市場對業務前景的疑慮。他不排除公司派發特別息或能吸引更多著重股息回報的投資者買
入。
騰訊股價自９月中旬缺乏方向，持續於約４５０至５００元區間上落。黃師傅指出，騰訊在
過去四個交易日均錄得陰燭，並在２０、５０及１００天線（目前為約４７３－４７９元）掉頭
回落，反映走勢轉差。若股價進一步失守１０天線（約４６４﹒７元），便很大機會回落至橫行
區底部（約４５０元）。因此，黃師傅建議現時按兵不動較為上算。
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