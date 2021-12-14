《盤後部署》市場正待美聯儲議息結果，料恒指短期反彈機會不大

《經濟通通訊社１４日專訊》港股低開１８５點，午後跌勢加劇，最多跌３９１點。科技股

走勢疲弱，騰訊（００７００）宣布擬派發中期股息，股價跌１﹒４６％；阿里巴巴

（０９９８８）及美團（０３６９０）分別跌１﹒９８％及０﹒７３％。中汽協指汽車業下行壓

力大，比亞迪（０１２１１）跌近４％；與力帆科技訂立投資合作協議的吉利（００１７５）都

跌近３％。內房及物管股繼續捱沽，碧服（０６０９８）急挫一成；碧桂園（０２００７）都跌

近５％。恒指收報２３６３５，跌３１８點或跌１﹒３３％，主板成交１１９９﹒８７億元。國

企指數報８４１８，跌１３２點或跌１﹒５５％。恒生科技指數報５８８４，跌１３７點或跌

２﹒２８％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３６６１，跌１９點或跌０﹒５３％，成交４８７４﹒６９億元

人民幣。深證成份指數報１５１３６，跌７５點或跌０﹒５０％，成交３０６９﹒７２億元人民

幣。



＊資金流入內需及公用股避險＊



恒指今天成交額較上日縮減億元，並在月內首度錄得資金淨流出。ＡＴＭ三大藍籌的成交額

進一步減少，無法推動恒指向上。目前交投較淡靜，相信投資者仍等待即將公布的聯儲局議息結

果，惟外界預期將加快收水，加上未有新的利好消息，相信市場投資氣氛未會好轉，未必有強勁

反彈。

板塊方面，惠譽最新將金沙（０１９２８）、澳博（００８８０）列入負面觀察名單，濠賭

股全線受挫。周焯華事件已引發多間賭企關閉貴賓廳，對賭收有一定打擊，加上新冠肺炎疫情有

反彈跡象，仍未明確通關之前，賭股相信會維持弱勢。另外，食品及飲料股、體育用品股及公用

股逆市普遍造好，相信投資者已選擇這類防守性較強的板塊避險，有貨的投資者可繼續持有。

大市方面，從日線圖來看，恒指目前仍未突破２０天線２４２４２點水平，惟在２３０００

點至２３０９９點為牛證重貨區，估計短期內在２３０００點至２４２４２點區間上落。

（ｅｒ）

