《盤後部署》市場正待美聯儲議息結果，料恒指短期反彈機會不大

《經濟通通訊社１４日專訊》港股低開１８５點，午後跌勢加劇，最多跌３９１點。科技股
走勢疲弱，騰訊（００７００）宣布擬派發中期股息，股價跌１﹒４６％；阿里巴巴
（０９９８８）及美團（０３６９０）分別跌１﹒９８％及０﹒７３％。中汽協指汽車業下行壓
力大，比亞迪（０１２１１）跌近４％；與力帆科技訂立投資合作協議的吉利（００１７５）都
跌近３％。內房及物管股繼續捱沽，碧服（０６０９８）急挫一成；碧桂園（０２００７）都跌
近５％。恒指收報２３６３５，跌３１８點或跌１﹒３３％，主板成交１１９９﹒８７億元。國
企指數報８４１８，跌１３２點或跌１﹒５５％。恒生科技指數報５８８４，跌１３７點或跌
２﹒２８％。
Ａ股方面，上證綜合指數報３６６１，跌１９點或跌０﹒５３％，成交４８７４﹒６９億元
人民幣。深證成份指數報１５１３６，跌７５點或跌０﹒５０％，成交３０６９﹒７２億元人民
幣。
＊資金流入內需及公用股避險＊
恒指今天成交額較上日縮減億元，並在月內首度錄得資金淨流出。ＡＴＭ三大藍籌的成交額
進一步減少，無法推動恒指向上。目前交投較淡靜，相信投資者仍等待即將公布的聯儲局議息結
果，惟外界預期將加快收水，加上未有新的利好消息，相信市場投資氣氛未會好轉，未必有強勁
反彈。
板塊方面，惠譽最新將金沙（０１９２８）、澳博（００８８０）列入負面觀察名單，濠賭
股全線受挫。周焯華事件已引發多間賭企關閉貴賓廳，對賭收有一定打擊，加上新冠肺炎疫情有
反彈跡象，仍未明確通關之前，賭股相信會維持弱勢。另外，食品及飲料股、體育用品股及公用
股逆市普遍造好，相信投資者已選擇這類防守性較強的板塊避險，有貨的投資者可繼續持有。
大市方面，從日線圖來看，恒指目前仍未突破２０天線２４２４２點水平，惟在２３０００
點至２３０９９點為牛證重貨區，估計短期內在２３０００點至２４２４２點區間上落。
（ｅｒ）
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