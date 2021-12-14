  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/12/2021 16:39

《盤後部署》市場正待美聯儲議息結果，料恒指短期反彈機會不大

　　《經濟通通訊社１４日專訊》港股低開１８５點，午後跌勢加劇，最多跌３９１點。科技股
走勢疲弱，騰訊（００７００）宣布擬派發中期股息，股價跌１﹒４６％；阿里巴巴
（０９９８８）及美團（０３６９０）分別跌１﹒９８％及０﹒７３％。中汽協指汽車業下行壓
力大，比亞迪（０１２１１）跌近４％；與力帆科技訂立投資合作協議的吉利（００１７５）都
跌近３％。內房及物管股繼續捱沽，碧服（０６０９８）急挫一成；碧桂園（０２００７）都跌
近５％。恒指收報２３６３５，跌３１８點或跌１﹒３３％，主板成交１１９９﹒８７億元。國
企指數報８４１８，跌１３２點或跌１﹒５５％。恒生科技指數報５８８４，跌１３７點或跌
２﹒２８％。
　　Ａ股方面，上證綜合指數報３６６１，跌１９點或跌０﹒５３％，成交４８７４﹒６９億元
人民幣。深證成份指數報１５１３６，跌７５點或跌０﹒５０％，成交３０６９﹒７２億元人民
幣。

＊資金流入內需及公用股避險＊

　　恒指今天成交額較上日縮減億元，並在月內首度錄得資金淨流出。ＡＴＭ三大藍籌的成交額
進一步減少，無法推動恒指向上。目前交投較淡靜，相信投資者仍等待即將公布的聯儲局議息結
果，惟外界預期將加快收水，加上未有新的利好消息，相信市場投資氣氛未會好轉，未必有強勁
反彈。
　　板塊方面，惠譽最新將金沙（０１９２８）、澳博（００８８０）列入負面觀察名單，濠賭
股全線受挫。周焯華事件已引發多間賭企關閉貴賓廳，對賭收有一定打擊，加上新冠肺炎疫情有
反彈跡象，仍未明確通關之前，賭股相信會維持弱勢。另外，食品及飲料股、體育用品股及公用
股逆市普遍造好，相信投資者已選擇這類防守性較強的板塊避險，有貨的投資者可繼續持有。
　　大市方面，從日線圖來看，恒指目前仍未突破２０天線２４２４２點水平，惟在２３０００
點至２３０９９點為牛證重貨區，估計短期內在２３０００點至２４２４２點區間上落。
（ｅｒ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話14/12/2021
【內房困局】世茂系內交易遭大行狠削目標價　傳太子許世壇放權
市場動向14/12/2021
香港復康會「無障行者2021」圓滿結束 近250位健兒參與全港最大型戶外殘疾體驗競技活動
財經熱話14/12/2021
世茂服務購世茂內地子公司物管業務　大行踩多腳　物管股全線急瀉
中國故事14/12/2021
《神州經脈》奧密克戎境外潛入　中美博弈印太上演　滬指高位回跌
香港政情14/12/2021
【立會選舉】新制153人爭90席　3口岸設票站僅逾2萬人登記
大行報告14/12/2021
摩通狠劈世茂兩股及融創服務目標價　有幾狠？　CLICK入嚟睇下
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金