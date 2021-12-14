【國際要聞】印尼東部海域７﹒７級強震，發海嘯警報暫無傷亡

《經濟通通訊社１４日專訊》印尼東部東努沙登加拉省對開海域，周二上午１０時許（本港

時間１１時許），發生高達黎克特制７﹒７級強烈地震，震央位於地下５公里，氣象部門發出海

嘯警報，暫無傷亡報告。當地建築物搖晃，民眾爭相走避。事發時美國國務卿布林肯正訪問印尼

，並在雅加達發表美國印太戰略演講，並於當日轉往馬來西亞和泰國訪問。（ｊｆ）





