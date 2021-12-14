【國際要聞】俄指北約部署中程導彈，將作對等回應

《經濟通通訊社１４日專訊》俄羅斯與北約關係持續緊張，俄副外長里亞布科夫周一指，北
約打算在歐洲部署可配置核彈頭的潘興中程導彈。作為回擊，俄方不排除在歐洲部署同級別導彈
。他表示，俄方已對北約完全喪失信任。俄總統普京周一亦與英國首相約翰遜通電話，批評北約
支持烏克蘭擴大軍事行動。約翰遜則警告俄國，入侵烏克蘭必招致嚴重後果。（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話14/12/2021
《累己累人》世茂服務購世茂內地子公司物管業務 物管股全線急瀉
|中國故事14/12/2021
《神州經脈》奧密克戎境外潛入 中美博弈印太上演 滬指高位回跌
|香港政情14/12/2021
【立會選舉】新制153人爭90席 3口岸設票站僅逾2萬人登記
|大行報告14/12/2021
摩通狠劈世茂兩股及融創服務目標價 有幾狠？ CLICK入嚟睇下
|專訪14/12/2021
【專訪】陶冬：掌握IT產業新一輪的輪轉 尋找未來的投資先機(有片)
|FOCUS14/12/2021
【FOCUS】馬斯克膺風雲人物 減持不停「魔笛」又響
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰