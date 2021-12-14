【國際要聞】俄指北約部署中程導彈，將作對等回應

《經濟通通訊社１４日專訊》俄羅斯與北約關係持續緊張，俄副外長里亞布科夫周一指，北

約打算在歐洲部署可配置核彈頭的潘興中程導彈。作為回擊，俄方不排除在歐洲部署同級別導彈

。他表示，俄方已對北約完全喪失信任。俄總統普京周一亦與英國首相約翰遜通電話，批評北約

支持烏克蘭擴大軍事行動。約翰遜則警告俄國，入侵烏克蘭必招致嚴重後果。（ｊｆ）





