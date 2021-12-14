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14/12/2021 17:33

《台股攻略－黃振宇》疫情影響投資情緒，台股今日跌１６８點

　　《台股攻略》變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ快速傳播，引發投資者憂慮，美股下挫，台股今日
（１４日）低開低收，多個版塊同步下挫，力權指數最終收１７５９９點，跌１６８點，成交金
額擴至新台幣３０１１億元，三大法人合計淨賣出新台幣１７６﹒１億元，外資更連續３個交易
日錄得淨賣出。
　　台積電受美股大跌影響，今日股價失守新台幣６００元關口，收新台幣５９９元，微跌
０﹒３％；聯電收新台幣６２﹒４元，跌０﹒６％；股王矽力－ＫＹ收新台幣４２６５元，跌超
過５％；鴻海無起跌，大立光升２﹒８％。ＩＣ設計板塊的普誠及智原跌超過７％，茂達跌超過
６﹒１％，金麗科跌５﹒２％，晶豪科、安國及沛亨亦跌超過３％。航運股方面及，貨櫃三雄的
陽明、長榮及萬海均跌超過５％，散裝航運的四維航、正德、新興、裕民、慧洋－ＫＹ、中航、
志信及台航均跌超過３％。航空雙雄的華航及長榮航跌超過４％。鋼鐵股同步下挫，中鋼收新台
幣３４﹒１元，跌１﹒５％；佳大、彰源、燁興、海光、新鋼、新光鋼、中鴻、運錩及燁輝均跌
超過３％。造紙廠為反映成本上升，擬在今年底前加價，消息刺激華紙早段漲停，收市升幅收窄
，升２﹒９％，正隆則收新台幣３４元，升１﹒２％。ＬＥＤ封裝廠的立碁近來積極轉型，與國
外客戶共同開發ＡＲ╱ＶＲ擴增實境光學模組，進軍元宇宙領域，今日公布１０月總收入達新台
幣８７８９萬元，按年增９﹒２８％。
　　疫情肆虐影響投資情緒，促使股市大跌，現時台股處於震盪格局，投資者宜居高思危，慎防
短期出現較大震盪。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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