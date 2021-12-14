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即市新聞

14/12/2021 10:15

《窩輪豪情－梁業豪》恒指２３０００－２４６９９間客觀應市

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、電
訊業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中
國移動（００９４１）、華潤電力（００８３６）與華潤燃氣（０１１９３），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選世茂集團（００８１３）、友邦保險（０１２９９）與百濟神州（０６１６０）。
　　恒指牛證的重貨區現仍為２３０００－２３０９９，而收回價位於２３７００－２３７９９
的２２隻恒指牛證已被全部殺掉，等同８９１張恒指期貨淡倉的殺傷力。鑑於港股短期形勢正在
加速轉弱中，萬一恒指跌抵２３０００，將有合共１７隻恒指牛證被殺倉，殺傷力等同５１８４
張恒指期貨淡倉（連同上述的８９１張計算）。另一方面，恒指熊證的重貨區現為２４６００－
２４６９９，若恒指有幸升抵２４６９９，將有合共１２０張恒指熊證被殺掉，等同４２５５張
恒指好倉的威力。好淡大戶均有殺倉的誘因，投資者應客觀看市，靜觀其變。《經濟通及交易通
首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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