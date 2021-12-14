【虛幣世界】議息前加密貨幣再跌，市場料投資者或資金抽離

《經濟通通訊社記者李皆穎１４日報道》議息前加密貨幣市場跌幅顯著，市場預計如果開展

加息周期，投資者會從加密貨幣市場抽離資金，目前前２０名山寨幣都處於下跌狀態，其中比特

幣曾大跌逾７％並失守四萬八美元關口，加密交易數據公司 Ｋａｉｋｏ表示，以太幣與比特幣

的比率圖表歷來是衡量投資者情緒的指標，當比率增加時，暗示投資者正在將資金轉移到以太坊

和山寨幣市場，反之亦然；自 １０ 月底以來，該比率一直呈穩步上升趨勢，最近達到

２０１８ 年以來的最高水平。

另外，Ｔｗｉｔｃｈ 聯合創始人賈斯汀．坎 （Ｊｕｓｔｉｎ Ｋａｎ） 在

Ｓｏｌａｎａ 上推出遊戲 ＮＦＴ 市場，隨著 Ｔｗｉｔｃｈ 聯合創始人領導的遊戲相關

ＮＦＴ 市場 宣布，令Ｗｅｂ ３ 遊戲界再次轟動。這是一個供玩家直接從遊戲公司購買

ＮＦＴ（不可替代代幣）以在遊戲中使用的市場，該ＮＦＴ可用於點對點交易二級市場。

虛擬貨幣價格下跌，目前於亞洲時段輕微反彈，據經濟通據數顯示，比特幣現報

４７１２７﹒８６元（美元．下同），升０﹒９１％（２４小時比較．下同）；以太幣現報

３８１８﹒６０元，升０﹒９７％；艾達幣報１﹒２３元，升０﹒９８％；瑞波幣報０﹒７９５

元，升１﹒６６％。



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