《談國論企－黎偉成》激發市場主體活力暢通經濟循環

《談國論企》中國於２０２１年１２月８至１０日舉行的中央經濟工作會議議決，對

２０２２年經濟工作所提出的七大政策，惹人注目的重點還有「微觀政策要持續激發市場主體活

力」、「結構政策要著力暢通國民經濟循環」和「改革開放政策要激活發展動力」，作為化解需

求收縮、供給衝擊和預期轉弱三重壓力的重要手段和力量。預期中國國內生產總值ＧＤＰ於

２０２２年的升幅可達５﹒４２５％，遠低於２０２１年的９﹒２７５％。



＊公平競爭亦得支持企業合法做大做強＊



會議所提出的經濟工作七項政策中的（一）緊接著第一項的宏觀政策，第二項為：微觀政策

，要持續激發市場主體活力，重要的是（Ｉ）要提振市場主體信心，而信心乃來自政府要「以公

正監管保障公平競爭」。相信中央會全面強化各種各樣的監管法律、條例、守則等條文的修訂、

制定

，和責成相關部門嚴格執行，確保市場的競爭是公平、公正和公開的。但在加強反壟斷和反不正

當競爭的同時，要扶持企業在公平競爭環境底下，可做大、做強。大企業會有規模效應和發揮到

協同效應，對消費者或使用者有更多利益，甚至在適當時間、適當環境底下走出去，發展跨國業

務。

至於（ＩＩ）強化知識產權保護，不僅可以營造各類所有制企業競爭相發展的良好環境，更

重要的是可以產生鼓勵創新的研發和相關活動。

和（ＩＩＩ）強化契約精神，有效治理惡意拖欠帳款和逃廢債行為。此為信用的問題，亦是

提振信心的十分重要支持力量。

能夠確保競爭是公平的、知識產權是受到保護的，就會使到各個政策和相關工作十都能夠行

得通、理得順，及取得預期良好和理想的成果，而（二）第三項工作政策，是：結構性政策。要

把

「結構政策要著力暢通國民經濟循環」，重點有（１）加快形成內外聯通、安全高效的物流網絡

，此點最要緊的「安全高效」，而安全是最重要的，理由為美國近年一直千方百計的通過各種各

樣方式圍堵、攬炒甚至「滅絕」中國，故中國不加以自我安全，再高效，也只是給美帝以機會搞

亂

、搞跨，尤其是在內外聯通的物流服務。

我更感到興趣的，是（２）所談及的傳統產業，要促進產業的升級，政府要求「加快數字化

改造」。要是傳統產業的產銷在有數字化改造的支持，得到升級，配合新冒起的科技、新經濟等

產業，整體國民經濟就會更為平衡和全面的優質發展。

（３）要深化供給側結構性改革，重在暢通國內大循環，重在突破供給約束堵點，重在打通

生產、分配、流通、消費各環節

和（三）第五項工作政策，為：改革開放。會議強調「改革開放政策要激活發展動力。擴大

高水平對外開放，推動制度型開放，落實好外資企業國民待遇，吸引更多跨國公司投資，推動大

外資項目加快落地」。歐美無疑仍深受疫情和由是引發的經濟低迷困擾，惟這當非長遠或永久之

象

，故中國從長遠的角度部署改革開放新的做法。



＊高水平改革開放和政策要激活發展動力＊



（四）要正確認識和把握資本的特性和行為規律。會議指出：（ｉ）社會主要市場經濟是一

個偉大創造，社會主義市場經濟中必然會有各種形態的資本，要發揮資本作為生產要素的積極作

用，同時有效控制其消極作用。

要（ｉｉ）為資本設置「紅綠燈」，依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻增長。

要（ｉｉｉ）支持和引導資本規範健康發展，堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖

鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制發展。

我估計，中國ＧＤＰ於２０２２年的增長速度會放緩至５﹒４２５％（見表），不僅因外需

恁弱，內需亦會收縮，而２０２１年上半年的比較基礎底而有較快的增長，對新的一年亦會造成

「減慢」效應，但經濟在明年下半年會略為提速，乃期望環球疫情相對受控、經濟回穩。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

（論中央經濟工作會議專題之二）



表：中國ＧＤＰ近年季度增長與最新預測（％）

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１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

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２０２２ ＊３﹒３０ ＊５﹒４０ ＊６﹒２０ ＊６﹒８０ ＊５﹒４２５

２０２１ １８﹒３０ ７﹒９０ ４﹒９０ ＊６﹒００ ＊９﹒２７５

２０２０ －６﹒８０ ３﹒２０ ４﹒９０ ６﹒５０ ２﹒３０

２０１９ ６﹒４０ ６﹒２０ ６﹒００ ６﹒００ ６﹒００

２０１８ ６﹒８０ ６﹒７０ ６﹒５０ ６﹒４０ ６﹒６０

２０１７ ６﹒９０ ６﹒９０ ６﹒８０ ６﹒８０ ６﹒９０

２０１６ ６﹒７０ ６﹒７０ ６﹒７０ ６﹒８０ ６﹒７０

２０１５ ７﹒００ ７﹒００ ６﹒９０ ６﹒８０ ６﹒９０

２０１４ ７﹒４０ ７﹒５０ ７﹒３０ ７﹒３０ ７﹒４０

２０１３ ７﹒７０ ７﹒５０ ７﹒８０ ７﹒７０ ７﹒７０

２０１２ ８﹒１０ ７﹒６０ ７﹒４０ ７﹒９０ ７﹒８０

２０１１ ９﹒７０ ９﹒５０ ９﹒１０ ８﹒９０ ９﹒２０

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資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

（＊為預計數字）



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