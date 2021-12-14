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14/12/2021 10:51

《異動股》微博挫８％創Ｈ股新低，監管當局指屢次違規發布信息

　　《經濟通通訊社１４日專訊》微博（０９８９８）現價跌８﹒２２％，報２２３﹒２元，該
股成交約７萬股，涉資１５８５萬元，盤中最低見２２２元創Ｈ股新低。
　　近日，國家互聯網資訊辦公室負責人約談新浪微博主要負責人、總編輯，針對近期新浪微博
及其帳號屢次出現法律、法規禁止發佈或者傳輸的資訊，情節嚴重，依據《中華人民共和國網路
安全法》《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規，責令其立即整改，嚴肅處理相關責任
人。北京市互聯網資訊辦公室對新浪微博運營主體北京微夢創科網路技術有限公司依法予以共計
３００萬元罰款的行政處罰。２０２１年１月至１１月，國家互聯網資訊辦公室指導北京市互聯
網資訊辦公室，對新浪微博實施４４次處置處罰，多次予以頂格５０萬元罰款，共累計罰款
１４３０萬元人民幣。
　　現時，恒生指數報２３６７８，跌２７５點或跌１﹒１５％，主板成交４６１﹒１１億元。
國企指數報８４４２，跌１０８點或跌１﹒２７％。恒生科技指數報５９０１，跌１２０點或跌
２﹒００％。
　　即月期指新報２３６６９，跌３４８點，低水１０點。即月國指期貨報８４４９，跌１４２
點，高水６點。即月科指期貨新報５９１５，跌１２８點，高水１３點。
　　上證綜合指數報３６６０，跌２０點或跌０﹒５６％，成交２５１７﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１５１４３，跌６９點或跌０﹒４６％，成交１５５９﹒９０億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　微博（０９８９８）　　　２２３﹒２元　跌８﹒２２％
　　快手（０１０２４）　　　　８２﹒８元　跌４﹒５５％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　４２８元　跌７﹒１６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

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