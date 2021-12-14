《新股掛牌》順豐同城（０９６９９）收低逾９％，每手蝕３０４元

《經濟通通訊社１４日專訊》順豐同城（０９６９９）今日首掛，收報１４﹒９元，較招股
價１６﹒４２元低９﹒２６％；成交２６６３﹒９２萬股，涉資３﹒９５億元。
該股一手２００股，不考慮交易費用，每手帳面蝕３０４元。
該股開報１５﹒２元，較招股價低７﹒４３％，最低價為１３﹒７６元，最高報１５﹒４元
。（ｅｄ）
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