《新股掛牌》順豐同城（０９６９９）收低逾９％，每手蝕３０４元

《經濟通通訊社１４日專訊》順豐同城（０９６９９）今日首掛，收報１４﹒９元，較招股

價１６﹒４２元低９﹒２６％；成交２６６３﹒９２萬股，涉資３﹒９５億元。

該股一手２００股，不考慮交易費用，每手帳面蝕３０４元。

該股開報１５﹒２元，較招股價低７﹒４３％，最低價為１３﹒７６元，最高報１５﹒４元

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