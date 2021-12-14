【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒７億人幣，飲啤酒唔吔米

《經濟通通訊社１４日專訊》恒指低開２６０點，報２３６９３點。最高跌１３７點報

２３８１７點，最低跌３９４點報２３５６０點。恒指收報２３６３５點，跌３１８點或

１﹒３３％。

按額度計算，北水全日淨流入２８﹒７億元人民幣，減少２９﹒１％。青島啤酒股份

（００１６８）、華寶國際（００３３６）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是小

米集團（０１８１０）、東岳集團（００１８９）、比亞迪股份（０１２１１）。

主板成交１１９９﹒８７億元減少７﹒５％。其中港股通成交２９９﹒３億元，佔總成交

２４﹒９％。



＊小米無雙線造車規劃＊



青島啤酒股份升２﹒６８％報７０﹒８５元，北水淨買入４﹒９億元。華寶國際升

２﹒０１％報１４﹒２４元，北水淨買入３﹒５億元。騰訊控股跌１﹒４６％報４５９﹒８元，

北水淨買入２﹒５億元。

近日有消息指小米集團正布局雙線造車，旗下控股子公司智米科技將將成為小米的另一條造

車線。對此，小米集團公關部總經理王化在其個人社交平台回應稱，小米沒有雙線造車規劃。他

表示，智米是一家小米生態鏈企業，小米集團不會直接參與智米的戰略決策。智米公司出於興趣

研究電動車，組建了一個小團隊，在做非常早期的工作。小米集團跌４﹒１６％報１８﹒４４元

，北水淨賣出１﹒８億元。

另外，東岳集團跌５％報１１﹒４元，北水淨賣出１﹒８億元。比亞迪股份跌３﹒７５％報

２７７﹒４元，北水淨賣出１﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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青島啤酒股份 （００１６８） ４﹒８５

華寶國際 （００３３６） ３﹒５０

騰訊控股 （００７００） ２﹒４９

融創中國 （０１９１８） ２﹒２０

美團 （０３６９０） １﹒７３

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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小米集團 （０１８１０） －１﹒８５

東岳集團 （００１８９） －１﹒８２

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒７２

中國移動 （００９４１） －０﹒８５

中芯國際 （００９８１） －０﹒７８

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