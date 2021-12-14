《美元走勢－羅明立》英鎊繼續受壓，關注１﹒３１的支持

貨幣 東京收市 最高價 最低價
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美元╱日圓 １１３﹒６３ １１３﹒６７ １１３﹒４７
歐元╱美元 １﹒１２７５ １﹒１２８５ １﹒１２７１
英鎊╱美元 １﹒３２０８ １﹒３２１７ １﹒３１９１
美元╱瑞郎 ０﹒９２３３ ０﹒９２３６ ０﹒９２２４
美元╱港元 ７﹒８０１７ ７﹒８０３４ ７﹒８００２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《美元走勢》世衛警告最新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ會削弱疫苗的保護力，或對全球帶來極
高風險。風險胃納轉弱，美股及油價下跌，美匯指數回升至９６﹒４０，美聯儲即將舉行議息會
議，相信局方將提早結束買債計劃，有機會增加每月減買債的金額。如果美聯儲發出提前加息的
信號，美元或可試高。
有消息指英國首相約翰遜可能會對疫情實施額外限制，英國衛生大臣重申，Ｏｍｉｃｒｏｎ
病毒正在以驚人的速度傳播，倫敦約４０％的感染與新變種病毒有關。市場相信更多的限制活動
措施可能推遲英國央行加息的時間，英鎊繼續受壓，關注１﹒３１的支持，上方阻力在１﹒３３
。
貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３１０ １﹒１２００ １﹒１３５０
美元兌日圓 觀望
英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒３２５０ １﹒３１５０ １﹒３３００
美元兌瑞郎 觀望
澳元兌美元 觀望
紐元兌美元 觀望
美元兌加元 觀望
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動