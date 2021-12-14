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即市新聞

14/12/2021 16:17

《美元走勢－羅明立》英鎊繼續受壓，關注１﹒３１的支持

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１３﹒６３　１１３﹒６７　１１３﹒４７
　　歐元╱美元　１﹒１２７５　１﹒１２８５　１﹒１２７１
　　英鎊╱美元　１﹒３２０８　１﹒３２１７　１﹒３１９１
　　美元╱瑞郎　０﹒９２３３　０﹒９２３６　０﹒９２２４
　　美元╱港元　７﹒８０１７　７﹒８０３４　７﹒８００２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》世衛警告最新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ會削弱疫苗的保護力，或對全球帶來極
高風險。風險胃納轉弱，美股及油價下跌，美匯指數回升至９６﹒４０，美聯儲即將舉行議息會
議，相信局方將提早結束買債計劃，有機會增加每月減買債的金額。如果美聯儲發出提前加息的
信號，美元或可試高。
　　有消息指英國首相約翰遜可能會對疫情實施額外限制，英國衛生大臣重申，Ｏｍｉｃｒｏｎ
病毒正在以驚人的速度傳播，倫敦約４０％的感染與新變種病毒有關。市場相信更多的限制活動
措施可能推遲英國央行加息的時間，英鎊繼續受壓，關注１﹒３１的支持，上方阻力在１﹒３３

　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３１０　１﹒１２００　１﹒１３５０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒３２５０　１﹒３１５０　１﹒３３００
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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