《美元走勢－羅明立》英鎊繼續受壓，關注１﹒３１的支持

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒６３ １１３﹒６７ １１３﹒４７

歐元╱美元 １﹒１２７５ １﹒１２８５ １﹒１２７１

英鎊╱美元 １﹒３２０８ １﹒３２１７ １﹒３１９１

美元╱瑞郎 ０﹒９２３３ ０﹒９２３６ ０﹒９２２４

美元╱港元 ７﹒８０１７ ７﹒８０３４ ７﹒８００２

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《美元走勢》世衛警告最新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ會削弱疫苗的保護力，或對全球帶來極

高風險。風險胃納轉弱，美股及油價下跌，美匯指數回升至９６﹒４０，美聯儲即將舉行議息會

議，相信局方將提早結束買債計劃，有機會增加每月減買債的金額。如果美聯儲發出提前加息的

信號，美元或可試高。

有消息指英國首相約翰遜可能會對疫情實施額外限制，英國衛生大臣重申，Ｏｍｉｃｒｏｎ

病毒正在以驚人的速度傳播，倫敦約４０％的感染與新變種病毒有關。市場相信更多的限制活動

措施可能推遲英國央行加息的時間，英鎊繼續受壓，關注１﹒３１的支持，上方阻力在１﹒３３

。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３１０ １﹒１２００ １﹒１３５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒３２５０ １﹒３１５０ １﹒３３００

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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