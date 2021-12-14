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即市新聞

14/12/2021 11:54

《新股上市》富衛向李嘉誠基金會等募集１４﹒２５億美元私募資金

　　《經濟通通訊社１４日專訊》富衛集團宣布，已與多名投資者簽訂認購協議，當中包括退休
服務公司雅典娜控股的子公司（透過其資產管理公司阿波羅全球管理公司的投資）、加拿大養老
基金投資公司、李嘉誠基金會、Ｍｅｔｒｏ　Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ　
Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、盈科拓展集團、泰國匯商銀行及瑞士再保險，投資者同意參與私人配
售，籌資達１４﹒２５億美元（約１１１﹒１５億港元）。
　　根據是次協議，私人配售會以現金認購富衛將發行的新普通股，所得款項將提供額外資金支
持富衛的強勁增長，以及降低槓桿，預計是次配售於本月完成，但須滿足慣例成交條件。
　　富衛集團首席執行官兼執行董事黃清風表示，現有及新的合作夥伴帶來豐富的經驗和廣泛的
網絡，支持集團的持續增長並加強集團的分銷及投資能力。這次投資反映他們對富衛保持在亞洲
具吸引力的人壽保險行業充滿信心。
　　他續指，今年上半年集團新業務價值按年增長４５％，第三季則按年增長２１％。集團在極
具挑戰性的經營環境下，包括面對新冠疫情的影響下，仍有如此優秀表現，對此感到非常鼓舞。
　　據報富衛集團已將上市目標地改為香港，計劃最快明年上市。（ｂｉ）


　

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