【新冠肺炎】匯豐：即日起暫停太古廣場日夜理財中心服務

《經濟通通訊社１４日專訊》匯豐表示，由於匯豐太古廣場日夜理財中心被港府納入強制檢

測公告，由即日起，暫停太古廣場日夜理財中心的服務，直至完成相關規定。

該行指，因應現時香港不斷變化的新型冠狀病毒疫情，將採取有關防禦措施以保障員工及客

戶的健康與安全，而毗鄰的理財易中心將維持正常服務。（ｂｉ）

