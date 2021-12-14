騰訊下周四開董事會審議派發中期息，上市首次

《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊控股（００７００）宣布，將審議派發中期息，將是公司

上市以來首次派中期股息。

騰訊發通告稱，董事會預期於下周四（２３日）審議有關派發中期息的決議，若果決議獲得

通過，將打破騰訊一直以來只是派發末期息的慣例，是上市以來首次派發中期息。（ｃｌ）

