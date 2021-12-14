  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/12/2021 08:56

騰訊下周四開董事會審議派發中期息，上市首次

　　《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊控股（００７００）宣布，將審議派發中期息，將是公司
上市以來首次派中期股息。
　　騰訊發通告稱，董事會預期於下周四（２３日）審議有關派發中期息的決議，若果決議獲得
通過，將打破騰訊一直以來只是派發末期息的慣例，是上市以來首次派發中期息。（ｃｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話14/12/2021
【虛幣世界】議息前加密貨幣再跌，市場料投資者或資金抽離
中國故事13/12/2021
《神州經脈》中經會釋寬鬆信號　美制裁涉疆企業個人　滬指三月高
財經熱話13/12/2021
【內房困局】世茂股債急跌　大和：信心需時恢復　惟重申「買入」
大行報告13/12/2021
【大行報告】中信里昂唱好　高盛唱淡睇105元　舜宇要Buy定要Sell？
市場動向13/12/2021
投資A股新工具: 易方達A50（股份代號：3111） 易方達（香港）MSCI中國A50互聯互通指數ETF
財經熱話13/12/2021
【平醫不平安】平安好醫生擬回購　急彈逾7%！　惟專家籲伺機離場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金