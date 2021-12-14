【夜期時段】即月期指最新報２３５７５點，跌２３點，低水６１點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３５８９點，跌９點，低水４７

點，最新報２３５７５點，跌２３點，低水６１點，合約成交３９３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８４１３點，升２點，低水６點，最新報８４００點，跌

１１點，低水１９點，合約成交９１６張。

