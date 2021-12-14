李嘉誠增持長實（０１１１３）共１７６﹒３萬股

《經濟通通訊社１４日專訊》長和系創辦人李嘉誠繼續增持長實（０１１１３）股權。一間

由李嘉誠全資擁有公司於本月８日、９日、１０日及１３日，分別以平均價每股４６﹒１２０７

元、４６﹒４９３２元、４６﹒９０９６元及４６﹒３７０１元購入長實合共１７６﹒３萬股。

根據證券及期貨條例，李嘉誠被視作持有長實業之權益由４６﹒２９％增至４６﹒３４％。

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