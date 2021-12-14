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即市新聞

14/12/2021 19:19

《再戰明天》中美公布多項數據，英國公布１１月ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中美公布多項數據，及英國公布１１月ＣＰＩ，料為明日市場
焦點。

＊ＦＯＭＣ繼續召開利率會議＊

　　各國重要經濟活動方面，明日美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）繼續召開利率會議，印
尼央行舉行理事會會議。
　　在數據方面，１５日９：３０ａｍ，中國公布１１月新屋價格。１０：００ａｍ，中國公布
１１月工業生產，年率料由３﹒５％升上３﹒７％，年率料由１０﹒９％降至１０﹒４％；１１
月零售銷售年率料由４﹒９％降至４﹒７％，年率料由１４﹒９％降至１３﹒８％。
３：００ｐｍ，英國公布１１月消費者物價指數，月率料由１﹒１％降至０﹒４％，年率料由
４﹒２％升上４﹒８％；１１月核心消費者物價指數年率料由３﹒４％升上３﹒７％。
５：３０ｐｍ，英國公布１０月房價指數，年率料由１１﹒８％降至１１﹒２％。９：３０ｐｍ
，美國公布１１月出口物價，月率料由１﹒５％降至０﹒５％；１１月進口物價，月率料由
１﹒２％降至０﹒６％，年率料由１０﹒７％升上１１﹒４％；１１月零售銷售月率料由
１﹒７％降至０﹒８％；１２月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由３０﹒９降至２５。
１１：００ｐｍ，美國公布１２月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由８３升至８４。
　　在本港，明日公布業績的公司有：森信紙業（００７３１）、泰錦（０８３２１）、浙江聯
合（０８３６６）、鉅京（０８４５０）。（ｗａ）

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