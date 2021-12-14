【立會選舉】新制１５３人爭９０席，３口岸設票站僅逾２萬人登記

《經濟通通訊社１４日專訊》選舉改制後首場立法會選舉將於１２月１９日舉行，北京殷切

期盼香港出現管治新氣象，積極容許更多「新人換舊人」。提名期結束後，共１５４人報名參選

，最終１５３名參選人獲確認資格，成功入閘，並且首次出現所有議席均有競爭，當中更有不少

是新面孔首次參選。在新選舉制度下，市民的關注點是甚麼？能否打破建制泛民二元之分？



＊立會議席７０個增至９０個，新增選委會界別＊



選舉改制後，立法會議席數目由７０個增加至９０個，由地方選區、功能界別及選舉委員會

界別選出。選民在９月選出選委，組成１５００人的選委會（部分席位出缺），並於１２月立法

會選舉選出９０名議員。

新選舉制度下，所有立法會參選人須得到來自５個界別、各２名選委提名。新增的選委會界

別更佔立法會４０席，更由１５００名選委以「全票制」投票。



＊參選新人過半數，非傳統建制及新建制落場＊



提名期結束共接獲１５４份提名表格，經候選人資格審查委員會審核後有１５３人提名有效

，正式成為候選人。其中地區直選有３５人爭２０席，功能界別有６７人爭３０席，選委界別有

５１人爭４０席。功能組別的醫療衞生界，報名參選人劉子進，因受僱於政府部門而被裁定不符

合資格。

１５３名候選人當中，有１１５人未曾出任立法會議員，即只有３８個有議會經驗人選尋求

連任或再任，但即使這些舊人全數當選，立法會的新人佔比也至少有５８％。參選新人當中包括

不少具備專業研究背景人士，例如團結香港基金黃元山、《基本法》專家李浩然、歷史學者劉智

鵬、全國港澳研究會理事黃梓謙等。

從政治光譜來看，非傳統建制及新建制人士紛紛落場競技；根據資料，除了２８名沒有提供

政治背景的候選人，以及１３名強調自己屬非建制的候選人，自有５１人來自傳統五大建制政黨

，即民建聯、工聯會、經民聯、新民黨、自由黨，其餘６１人則來自非傳統建制或新建制陣營，

當中不乏溫和泛民人士，例如「中間超人」黃成智、民主思路黃頴灝及自稱「獨立民主派」的譚

香文等，相信今次議會將出現「新人事新作風」，打破過往建制泛民二元之分的局面。



＊３口岸首設票站，共收２﹒２萬登記僅佔配額兩成＊



今次選舉首次在香園圍、羅湖及落馬洲支線出入境管制站設立投票站，共有名額１１﹒１萬

個，方便身在內地的選民返港投票。地區直選及功能界別的選民必須預先登記，選定投票站及投

票時段，只要投票後即返回內地，便可獲豁免內地的集中隔離或醫學監察安排。選舉委員會界別

的選民則需透過「回港易」計劃返港投票。

三個邊境口岸票站網上登記截止日期為１２月８日下午６時，在登記期內，選舉事務處收到

的登記共有２﹒２萬個，僅佔配額兩成，遜預期，其中６１５６名選民登記於香園圍（蓮塘）票

站投票，７０８９名及８８８５名選民分別登記於羅湖及落馬洲支線（福田）票站投票。

（ｈｙ）

