國泰航空（２９３）１１月載客量按年升８５％，較疫情前跌９７％

《經濟通通訊社１４日專訊》國泰航空（００２９３）公布，今年１１月載客約７萬人次，
按年增加８５﹒２％，但相比疫情前２０１９年１１月的水平下跌９７﹒３％。收入乘客千米數
按年上升８７﹒１％，但與２０１９ 年１１月相比減少９６％。乘客運載率上升８﹒２個百分
點至２６﹒８％，以可用座位千米數計算的運力雖增加２９﹒５％，惟仍較２０１９年１１月下
跌８８﹒２％。
１１月份運載１３﹒５４公噸貨物，按年增加１５﹒８％，但與２０１９年１１月相比減少
２３﹒９％。月內的貨物收入噸千米數按年上升１５﹒５％，但與２０１９年１１月相比減少
１４％。運載率上升４﹒３個百分點至８２﹒６％。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加
９﹒５％，但與２０１９年１１月相比減少２８﹒６％。
今年首１１個月，載客人次較去年同期減少８６﹒４％，運力下跌６５﹒１％， 而收入乘
客千米數則下跌８２﹒１％。載貨量按年下跌１﹒１％，運力下跌１２﹒５％，而貨物收入噸千
米數則下跌２﹒３％。
＊擬於月內營運不多於疫情前１２％客運運力＊
國泰表示，Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒的出現進一步影響顧客於節慶假期外遊的意欲。此外，
按照原訂計劃營運航班的能力續受制於近期的旅遊限制，包括香港特區政府收緊多個主要市場
的檢疫要求，以及隨後的運營限制。因此調整 １２月份的航班安排，擬於月內營運不多於疫情
前１２％的客運運力，將會繼續密切關注情況發展，以編訂１月份及其後的航班安排。
貨運方面，國泰預計貨運高峰期將持續至整個１２月份，計劃於月內全面運作所有貨機航班
，並會保持靈活規劃貨運航班安排，以應對持續的營運挑戰。 （ｓｌ）
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