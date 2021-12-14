國泰航空（２９３）１１月載客量按年升８５％，較疫情前跌９７％

《經濟通通訊社１４日專訊》國泰航空（００２９３）公布，今年１１月載客約７萬人次，

按年增加８５﹒２％，但相比疫情前２０１９年１１月的水平下跌９７﹒３％。收入乘客千米數

按年上升８７﹒１％，但與２０１９ 年１１月相比減少９６％。乘客運載率上升８﹒２個百分

點至２６﹒８％，以可用座位千米數計算的運力雖增加２９﹒５％，惟仍較２０１９年１１月下

跌８８﹒２％。

１１月份運載１３﹒５４公噸貨物，按年增加１５﹒８％，但與２０１９年１１月相比減少

２３﹒９％。月內的貨物收入噸千米數按年上升１５﹒５％，但與２０１９年１１月相比減少

１４％。運載率上升４﹒３個百分點至８２﹒６％。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加

９﹒５％，但與２０１９年１１月相比減少２８﹒６％。

今年首１１個月，載客人次較去年同期減少８６﹒４％，運力下跌６５﹒１％， 而收入乘

客千米數則下跌８２﹒１％。載貨量按年下跌１﹒１％，運力下跌１２﹒５％，而貨物收入噸千

米數則下跌２﹒３％。



＊擬於月內營運不多於疫情前１２％客運運力＊



國泰表示，Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒的出現進一步影響顧客於節慶假期外遊的意欲。此外，

按照原訂計劃營運航班的能力續受制於近期的旅遊限制，包括香港特區政府收緊多個主要市場

的檢疫要求，以及隨後的運營限制。因此調整 １２月份的航班安排，擬於月內營運不多於疫情

前１２％的客運運力，將會繼續密切關注情況發展，以編訂１月份及其後的航班安排。

貨運方面，國泰預計貨運高峰期將持續至整個１２月份，計劃於月內全面運作所有貨機航班

，並會保持靈活規劃貨運航班安排，以應對持續的營運挑戰。 （ｓｌ）

