【內房困局】據報世茂（８１３）正與國通信託商討產品展期事宜

《經濟通通訊社１４日專訊》據《２１世紀經濟報導》引述消息人士指，世茂集團

（００８１３）及旗下子公司在國通信託的募資規模共計約３０億元（人民幣．下同），世茂集

團正與國通信託商議相關產品的展期事宜。

報道指，世茂集團是次尋求信託展期是為今年１２月１７日即將到期的一筆３０００萬元中

票及明年１月１５日到期的公司債。世茂集團對報道未有置評。（ｂｉ）

