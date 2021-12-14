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14/12/2021 18:44

【內房困局】據報世茂（８１３）正與國通信託商討產品展期事宜

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《２１世紀經濟報導》引述消息人士指，世茂集團
（００８１３）及旗下子公司在國通信託的募資規模共計約３０億元（人民幣．下同），世茂集
團正與國通信託商議相關產品的展期事宜。
　　報道指，世茂集團是次尋求信託展期是為今年１２月１７日即將到期的一筆３０００萬元中
票及明年１月１５日到期的公司債。世茂集團對報道未有置評。（ｂｉ）

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