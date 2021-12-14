【內房困局】世茂系內交易遭大行狠削目標價，傳太子許世壇放權

《經濟通通訊社１４日專訊》內房企業世茂系身陷違約疑雲，股債連日雙跌，世茂集團

（００８１３）昨日（１３日）才向投資者發聲明指，近日在網上流傳的不實負面消息，引起部

分投資人恐慌性拋售。當晚，旗下的世茂服務（００８７３）公布，擬以１６﹒５４億元人民幣

收購世茂股份（滬：６００８２３）在內地的物業管理服務業務及相關增值服務。有大行認為，

世茂系內併購不單反映公司流動性緊張，也令公司管治亮起紅燈。消息進一步重創世茂系股價，

世茂集團收挫１９﹒９％，報５﹒６７元；世茂服務全日更暴瀉３２％，報４﹒８４元。



＊摩通狠削世茂及世茂服務目標價約七成至５﹒５元＊



摩根大通發表研究報告，將世茂集團（００８１３）及世茂服務（００８７３）的評級由「

增持」下調至「減持」，又分別大削目標價７５％及６９％，兩間公司目標價均降至５﹒５元。

摩通指出，市場關注內房把物業管理的現金流轉移到開發商層面，被用作母公司的財務工具

。對於世茂股份將旗下物業管理業務出售給世茂服務，不單反映公司流動性緊張，也引發了「公

司治理紅旗」，顯露公司存在管治問題。同時對恒大（０３３３３）、融創中國（０１９１８）

、中國奧園（０３８８３）、禹洲集團（０１６２８）和富力地產（０２７７７）保持謹慎態度

。

摩通相信，中央並沒有新的具體政策，而政府政策傾向寬鬆，惟亦沒有重大變化。該行看好

華潤置地（０１１０９）、龍湖（００９６０）、保利發展（滬：６０００４８）及招商蛇口

（深：００１９７９）；物管股方面，看好華潤萬象生活（０１２０９）、保利物業服務

（０６０４９）、中海物業（０２６６９）和碧桂園服務（０６０９８）。



＊據報世茂太子許世壇下放權力＊



世茂系消息不斷，據內媒消息指，世茂日前宣布架構調整，大股東許榮茂兒子、董事會副主

席兼總裁許世壇將下放部分管理權限，交給具備一線區域管理經驗的管理層。

報道指，集團會組建「大運營中心」，納入原有的多個運營部門，例如工程管理中心、成本

管理中心、研發設計管理中心等，由負責浙江區域及華中地區的高管謝琨負責，至於另一個一線

區域高管呂翼將分管集團新設的資產管理中心。世茂集團表示，由豐富地區公司一線工作經驗的

管理層領導，升級統籌管理集團的「大運營」，將有效提升組織效率、推動職能高度協同。

（ａｃ）



表列摩通對個內房及物管股的最新評級及目標價：

股份 評級 目標價（元）

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世茂集團（００８１３） 增持→減持 ２２→５﹒５

世茂服務（００８７３） 增持→減持 １７﹒７→５﹒５

融創服務（０１５１６） 減持→中性 １６→７

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