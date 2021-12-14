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14/12/2021 16:12

【內房困局】世茂系內交易遭大行狠削目標價，傳太子許世壇放權

　　《經濟通通訊社１４日專訊》內房企業世茂系身陷違約疑雲，股債連日雙跌，世茂集團
（００８１３）昨日（１３日）才向投資者發聲明指，近日在網上流傳的不實負面消息，引起部
分投資人恐慌性拋售。當晚，旗下的世茂服務（００８７３）公布，擬以１６﹒５４億元人民幣
收購世茂股份（滬：６００８２３）在內地的物業管理服務業務及相關增值服務。有大行認為，
世茂系內併購不單反映公司流動性緊張，也令公司管治亮起紅燈。消息進一步重創世茂系股價，
世茂集團收挫１９﹒９％，報５﹒６７元；世茂服務全日更暴瀉３２％，報４﹒８４元。

＊摩通狠削世茂及世茂服務目標價約七成至５﹒５元＊

　　摩根大通發表研究報告，將世茂集團（００８１３）及世茂服務（００８７３）的評級由「
增持」下調至「減持」，又分別大削目標價７５％及６９％，兩間公司目標價均降至５﹒５元。
　　摩通指出，市場關注內房把物業管理的現金流轉移到開發商層面，被用作母公司的財務工具
。對於世茂股份將旗下物業管理業務出售給世茂服務，不單反映公司流動性緊張，也引發了「公
司治理紅旗」，顯露公司存在管治問題。同時對恒大（０３３３３）、融創中國（０１９１８）
、中國奧園（０３８８３）、禹洲集團（０１６２８）和富力地產（０２７７７）保持謹慎態度

　　摩通相信，中央並沒有新的具體政策，而政府政策傾向寬鬆，惟亦沒有重大變化。該行看好
華潤置地（０１１０９）、龍湖（００９６０）、保利發展（滬：６０００４８）及招商蛇口
（深：００１９７９）；物管股方面，看好華潤萬象生活（０１２０９）、保利物業服務
（０６０４９）、中海物業（０２６６９）和碧桂園服務（０６０９８）。

＊據報世茂太子許世壇下放權力＊
　　
　　世茂系消息不斷，據內媒消息指，世茂日前宣布架構調整，大股東許榮茂兒子、董事會副主
席兼總裁許世壇將下放部分管理權限，交給具備一線區域管理經驗的管理層。
　　報道指，集團會組建「大運營中心」，納入原有的多個運營部門，例如工程管理中心、成本
管理中心、研發設計管理中心等，由負責浙江區域及華中地區的高管謝琨負責，至於另一個一線
區域高管呂翼將分管集團新設的資產管理中心。世茂集團表示，由豐富地區公司一線工作經驗的
管理層領導，升級統籌管理集團的「大運營」，將有效提升組織效率、推動職能高度協同。
（ａｃ）

表列摩通對個內房及物管股的最新評級及目標價：
　　　　　　股份　　　　　　　評級　　　　目標價（元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　世茂集團（００８１３）　增持→減持　　２２→５﹒５　
　　世茂服務（００８７３）　增持→減持　１７﹒７→５﹒５
　　融創服務（０１５１６）　減持→中性　　　１６→７　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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