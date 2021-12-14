《經濟通通訊社１４日專訊》教育局長楊潤雄去信全港學校，呼籲校長和老師在立法會選舉
踴躍投票。他表示選舉開啟良政善治新篇章，確保香港長期繁榮穩定和「一國兩制」實踐行穩致
遠，相信教育界一份子必定會積極推動公民教育，並且以身作則，履行公民責任投票。
楊潤雄又指，今屆選舉教育界議席有５位候選人角逐，是自１９８５年以來最競爭激烈的一
次選舉，希望選民可選出有抱負、有能力的愛國者，推動香港社會向前發展。（ｈｙ）
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14/12/2021 15:25
【立會選舉】楊潤雄去信呼籲校長老師以身作則，投票推動公民教育
《經濟通通訊社１４日專訊》教育局長楊潤雄去信全港學校，呼籲校長和老師在立法會選舉
踴躍投票。他表示選舉開啟良政善治新篇章，確保香港長期繁榮穩定和「一國兩制」實踐行穩致
遠，相信教育界一份子必定會積極推動公民教育，並且以身作則，履行公民責任投票。
楊潤雄又指，今屆選舉教育界議席有５位候選人角逐，是自１９８５年以來最競爭激烈的一
次選舉，希望選民可選出有抱負、有能力的愛國者，推動香港社會向前發展。（ｈｙ）
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