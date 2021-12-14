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14/12/2021 16:34

《小傳日記》變種病毒又肆瘧，魚缸舉白旗示弱！

　　《小傳日記》今周四（１６日）聯儲局公布議息結果，跟住英國出現首宗ｏｍｉｃｒｏｎ死
亡個案，魚缸繼續震盪，低開２６０點報２３６９３點，之後科技股無力跌多咗，又見市場繼續
憂慮更多內房股違約，唔少繼續創近年低位，加上賭股金融股都無運行，拖累魚缸一度挫近
４００點，低見２３５６０點，最終收報２３６３５點，跌３１８點或１巴仙，主板成交
１１９９﹒８７億銀。國企指數報８４１８點，跌１３２點或跌近２巴仙。恒生科技指數報
５８８４點，跌１３７點或跌２巴仙。
　　Ａ股走低。上證綜合指數報３６６１點，跌１９點或跌近１巴仙，成交４８７４﹒６９億銀
人民幣。深證成份指數報１５１３６點，跌７５點或跌近１巴仙，成交３０６９﹒７２億銀人民
幣。
　　內房股繼續翻車。世茂股份（滬：６００８２３）最新將商管業務全數賣比阿仔世茂服務
（００８７３），摩通話世茂系內交易不單反映公司流動性緊張，市場憂慮陸續有更多內房公司
爆煲。世茂服務跌３２巴仙創新低，報４﹒８４銀；世茂（００８１３）跌１９﹒９２巴仙，報
５﹒６７銀創４年半低位；融創（０１９１８）跌１３巴仙，報１２﹒３６銀；恒大物業
（０６６６６）跌１３巴仙創新低，報２﹒８９銀；雅居樂（０３３８３）跌１１巴仙，報
４﹒１８銀。
　　中汽協分析話，上月汽車產銷同比繼續下降，雖然下行壓力較大，但是行業仍然不乏亮點。
不過今日汽車股普遍捱沽。比亞迪（０１２１１）跌４巴仙，報２７７﹒４銀；吉利
（００１７５）跌３巴仙，報２３﹒１銀；長汽（０２３３３）跌４巴仙，報２８﹒２５銀；美
東汽車（０１２６８）收購保時捷４Ｓ公司，升１５巴仙，報４０﹒６銀。
　　資金逆市搵消費股炒。特步（０１３６８）升１２﹒９１巴仙，報１２﹒４２銀；青啤
（００１６８）升３巴仙，報７０﹒８５銀；中國旺旺（００１５１）升２巴仙，報７銀；農夫
山泉（０９６３３）升１巴仙，報４８銀。
　　魚缸繼續跟大圍跌。如果望技術指標，今日（１４日）收穿短期支持位約２３８００點，筆
者估計恒指好快下試二萬三關，大家盡量保留ｃａｓｈ，唔好亂撈底住！
　
　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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