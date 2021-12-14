《真知灼見－溫灼培》美元豈止受惠於貨幣政策

《真知灼見》本周有五大央行議息。當中四間央行包括有聯儲局、英倫銀行、歐央行及瑞士

央行等將於周四（１６日）先後公布議息結果。日本央行則待周五公布結果。至於市場焦點當然

離不開聯儲局的議息決策。面對年通脹率（ＣＰＩ）高企６﹒８％，相信聯儲局進一步收緊貨幣

政策已無太大懸念。現投資者擔心，為增強市場對聯儲局抗通脹的信心，該局本周可能會加大收

緊貨幣政策步伐，使本周美元有較大上升空間。



＊提防烏克蘭事態發展＊



另一個利美元走強因素，是歐洲正戰雲密布，隨時有開戰可能。在這情況下料對歐元匯價相

當不利，相反美元卻可從中得益。俄羅斯嚴厲警告烏克蘭不得加入北約，否則會對其採取軍事行

動。但烏克蘭並不理會俄羅斯警告，而以美國為首的北約亦在積極招攬烏克蘭加盟。現在俄羅斯

於烏克蘭邊境集結了大軍，戰事似正一觸即發。

假使俄烏爆發戰爭，北約雖揚言不會參與，但就警告俄羅斯要準備面對「嚴重後果」。倘歐

盟一旦對俄羅斯作出經濟制裁，幾可肯定「北溪二號」天然氣管道通氣日子將遙遙無期。鑑於歐

盟對俄羅斯天然氣的依賴，制裁俄羅斯天然氣進口基本上是兩敗俱傷的做法，對俄羅斯又或對歐

盟均屬不利。

歐洲經濟一旦受損，歐元轉弱，受惠的將是美元。建議投資者不要單把注意力放在聯儲局議

息會議上而忽略了烏克蘭的事態發展，以作為衡量美匯指數後向走勢。綜合上述因素，提防美匯

指數有上試９８指數點可能。當然，現階段看好美元也有兩風險因素要留意。首先，技術上美元

確呈現超買入情況。其次，如俄烏事件能完滿化解，料美元亦具從高位回落可能。《恒生銀行首

席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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