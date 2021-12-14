《匯海澤言－葉澤恆》美匯指數或再挑戰９７，黃金明年或先低後高

《匯海澤言》本星期頗多央行進行今年最後一次的議息會議，當中以聯儲局的議息相對較受

投資者關注。美國最新公布的通脹按年升幅達到６﹒８％，是１９８９年以來最高。美國通脹持

續高企，除了受到供應鏈因素影響外，疫情令不少市民留在家中，依賴政府援助為生，影響勞動

力市場的供應量，引發工資上升。

近期，聯儲局對於通脹問題的關注程度有所增加，而且由把「暫時的」字眼刪除，反映對通

脹持續的情況表達關注。雖然１１月的非農職位增長較預期差，但是工資持續上升，將帶動通脹

進一步升溫。即使未見通脹出現螺旋式上升，但為了防患未然，故估計聯儲局今次議息後，可能

把減少購買資產的額度進一步增加。

至於美匯指數表現方面，似乎在９５﹒５至９６之間有支持，目前要留意能否升穿９７水平

。至於有什麼因素可以推動呢？筆者相信有兩方面。第一，點陣圖中認為明年加息次數及委員的

數目增加。第二，聯儲局可能以較強硬的姿態去對付通脹高企的問題。



＊黃金明年或先低後高＊



美元持續強勢，限制了金價今年以來的表現。今年以來，主要在１６８０至１９００美元之

間上落。由於美國仍處於收緊貨幣政策的時期，故對美元帶來部分支持。相對地，黃金的表現就

受到美元強勢的影響。筆者預期，由於明年上半年美國仍處於較急進收緊貨幣政策的時期，故預

料金價明年上半年表現仍然一般。但到明年年中左右，相信美匯指數會轉強之時，金價便會逐步

上升。筆者認為，金價在１６００美元水平或以下具有上升空間，估計金價明年較後時間或可重

回１９００美元或以上水平。《獨立外匯╱金融分析師 葉澤恆》



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