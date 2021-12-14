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即市新聞

14/12/2021 10:01

《雅談保險－吳詩雅》拓展亞洲及非洲市場，把握未來增長新機遇

　　《雅談保險》不經不覺已踏入１２月。回顧今年，全球疫情仍然反覆不穩，持續為經濟和社
會帶來挑戰。往往成功之道均在於未雨綢繆，只有以長遠視野洞見未來發展格局，才能搶先把握
時代機遇。

＊訂下目標為全球５０００萬客戶服務＊

　　不論各行各業，新興市場是未來的機會所在－－中國、印度、印尼及泰國等規模龐大的亞洲
經濟體蘊藏著吸引的機遇，至於非洲更是一個尚待開發的前沿市場。有見及此，筆者所屬公司便
把握機會拓展亞洲及非洲的業務版圖，今年更成功在香港聯交所發售新股份，以提高財務靈活性
，從而聚焦發展亞洲及非洲具潛力的市場。
　　縱然面對新冠疫情的影響，我們仍有賴客戶的支持，於今年上半年我們在亞洲及非洲新業務
銷售額（按年度保費等值基準計算）與去年同期相比上升１７％，成績令人鼓舞。展望未來，我
們的目標是在２０２５年服務全球５０００萬客戶。因此我們將會持續投放資源培訓人才，提升
產品和服務系統，希望繼續守護港人的健康。

＊與世界接軌，業務全面數碼化＊

　　新冠肺炎疫情繼續肆虐全球，令大眾對個人健康日益關注，因此我們也積極檢討各種產品和
服務，致力為客戶提供更多選擇。單是今年上半年，我們已推出逾百款全新及優化設計的產品，
當中包括健康保障、儲蓄及投資、健康應用程式增值健康服務等。
　　筆者所屬公司已服務港人超過５０載，見證著科技如何改寫我們的生活。為了使客戶更易管
理健康生活模式，我們推出了多項數碼服務，例如一站式數碼手機應用程式，其全球下載量已達
３０００萬，而當中的所涉及的年度保費等值銷售額亦相等於１﹒５８億美元。除了港人熟悉的
新冠肺炎免費特別保障，這類應用程式更可讓客戶隨時隨地管理個人財富和健康，
　　執筆至此，Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒又掀起了新一波疫情。前景縱然難以預料，但筆者相信
努力裝備好，才是應對任何變化的不二法門。謹祝各位讀者迎來一個更美好的２０２２年。
《保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監　吳詩雅》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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