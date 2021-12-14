《威少看世界－張少威》「外交抵制冬奧」意味著甚麼？

《威少看世界》白宮發言人上周宣布，為了抗議中國違反人權，美國將對明年２月的北京冬

季奧運會實行「外交抵制」，不派政府官員出席，但允許美國運動員參加冬奧和冬殘奧的比賽。

澳洲、加拿大和英國隨後表示，也將採取「外交抵制」，也就是說與美國分享情報的「五眼聯盟

」（ＦｉｖｅＥｙｅｓ）五國都不會派政府官員出席北京冬奧（新西蘭較早以疫情為由宣布不派

部長級官員出席）。與此同時，西歐多國領導人表示，他們會考慮這個問題，但至今並無宣布加

入抵制行列，顯示出拜登政府用「道義聯盟」來打擊中國並奪取「道德高地」的努力成效有限。



＊拜登想重新奪回「道德高地」＊



拜登政府上台後，試圖透過放寬南美移民入境（允許在美國境內等候難民資格審批）、重返

聯合國教科文組織和巴黎氣候協議等措施來重塑美國的國際形象，證明美國尊重人權、奉行多邊

主義，但這一輪操作事倍功半，沒能奪回「道德高地」。今年夏天，大量非法移民從美國和墨西

哥邊境湧入得克薩斯州，隨後被困在邊境地帶，生存環境惡劣，還遭遇執法人員的暴力驅趕，引

發外界有關種族歧視的指控。美國國內也有人強烈批評政府的不人道做法，逼使白宮只能恢復特

朗普時期的政策，將中南美洲非法移民「拒之門外」，讓他們在墨西哥等候美國移民局的審批，

這等於宣布拜登無法糾正其前任的錯誤，因而令他大失民意。

另外，拜登還不顧軍方的反對意見，下令讓美軍提前撤出阿富汗，結果是塔利班武裝不費吹

灰之力昂首挺進首都喀布爾。曾經幫美國做事的阿富汗人頓感自己和家人的生命受到威脅，倉皇

逃生，隨即引發了喀布爾機場的災難性事件，讓恐怖分子得以實施自殺式炸彈襲擊，再次導致美

軍官兵付出生命的代價。這一事件嚴重打擊了美國的國際信譽。

面對這些挫折，在外交上缺乏建樹的拜登政府，策劃了網上「民主峰會」，試圖從道義角度

全力抨擊「專制國家」，並把打擊腐敗作為具體突破口，但其真實目的則是借機建立由美國做「

盟主」的「民主大聯盟」，將中國和俄羅斯等國設定為敵對陣營，從而彰顯美國及其盟友的「道

德優勢」。為給這次網上會議提前造聲勢，拜登政府在會前宣布，不派官員參加北京冬奧，以便

讓這個話題能因「民主峰會」的召開而進一步在國際輿論場上發酵。



＊「外交抵制」無實效，但會被記入歷史＊



歷史上總共出現三次大規模抵制奧運會，較為人知的是１９８０年西方國家及中國抵制莫斯

科奧運會和１９８４年東歐國家全面抵制洛杉磯奧運會，而真正有積極成效的卻是１９７６年非

洲２６國抵制加拿大蒙特利爾夏季奧運會。當時南非仍在種族隔離制度下，國際奧委會要求各國

抵制南非的體育活動，但新西蘭英式橄欖球隊仍然去南非比賽，非洲國家於是要求蒙特利爾奧運

會禁止新西蘭運動員參賽，但遭到拒絕。憤怒的非洲國家集體抵制蒙特利爾奧運會，導致很多項

目因選手不足等原因而被逼調整賽程，特別是非洲選手佔優勢的田徑賽事。這一事件讓全世界更

加了解南非的種族隔離制度，對最終結束這一制度產生了積極的影響。

被抵制的莫斯科奧運會和洛杉磯奧運會是冷戰時期兩大陣營「鬥法」的犧牲品，也是政治介

入體育的典型案例，在國際傳媒的大量報道下成為歷史教科書中的內容，但並未直接影響到東西

方關係的走向。

這次美國帶頭搞「外交抵制」，對北京冬奧的正常進行不會產生影響，因為奧運會的主人是

運動員和觀眾，政府官員是否出席只屬於「點綴」。西方幾個國家不派官員參加，屆時會成為西

方媒體報道中的一個「要素」，但吸引眼球的仍是奧運會各項比賽的動態新聞和人物速寫。

２００８年我有幸採訪北京夏季奧運會，當時也曾發生個別政治事件，但都像是往湖裏投一粒石

子，僅在短時內引起很小的波紋，估計這次「外交抵制」也不過如此，最多只會在未來的百科書

中給北京冬奧會增加一個負面的條目。



＊提升中國的軟實力，需要更加開放＊



但是，美國搞人權外交在國際上對中國造成的負面影響是可以感受到的，對此必須加以重視

。特朗普政府利用新疆人權問題極力將中國標籤為獨裁專制國家，拜登政府更進一步污衊中國在

搞種族滅絕，這需要中國官方做出反擊，把新疆的實際情況告訴全世界。同時，更需要中國堅持

開放的態度，令人民可以享受到越來越大的自由度，因為這是鼓勵發明創造、提高中國軟實力的

重要前提。只有當中國的軟實力得到外部世界的廣泛接受與欣賞，才可能推動中國逐步向「道德

高地」邁進，令中國人更有自信。《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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