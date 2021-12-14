《神州頭條》財經報章頭版摘要：李克強稱有能力實現全年目標任務

《經濟通通訊社１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



以全市場註冊制改革為牽引，全面深化資本市場改革開放

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中證監主席易會滿１３日主持召開黨委（擴大）會議強調，要以全市場註冊制改革為牽引，全面

深化資本市場改革開放。科學合理保持ＩＰＯ、再融資常態化。穩妥化解債券違約風險，對「偽

私募」、「偽金交所」等風險深入開展整治。



強化投資者合法權益保護

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中證監主席易會滿日前在為《中國資本市場投資者保護實踐探索》作的序中強調，強化投資者合

法權益保護，推進資本市場高質量發展。



發改委：先立後破有序推進能源結構調整優化

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發改委１３日消息，１２月１１日全國發展和改革工作會議在京召開。會議強調，要先立後破有

序推進能源結構調整優化，積極推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電、光伏基地建設

，繼續發揮煤炭、煤電的調峰和兜底保供作用。





《上海證券報》



以全市場註冊制改革為牽引，深化資本市場改革開放

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中證監主席易會滿昨日主持召開黨委（擴大）會議，從五個方面對明年的資本市場改革發展穩定

各項工作作出部署，提出將以全市場註冊制改革為牽引，全面深化資本市場改革開放。



上交所：堅持穩中求進全心全意服務高質量發展

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上交所黨委１３日召開黨委會，認真學習中央經濟工作會議精神，對標對表中央重要決策部署和

中國證監會黨委工作要求，研究做好明年上交所工作的思路。



強化投資者合法權益保護

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中證監主席易會滿日前在為《中國資本市場投資者保護實踐探索》作的序中強調，強化投資者合

法權益保護，推進資本市場高質量發展。





《證券時報》



李克強：中國有能力實現全年主要目標任務

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國務院總理李克強１３日上午在中南海紫光閣視頻會見世界銀行行長馬爾帕斯時表示，中國作為

世界上最大的發展中國家，明年經濟工作將堅持穩字當頭、穩中求進。中國有能力實現全年主要

目標任務。



強化投資者合法權益保護

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中證監主席易會滿日前在為《中國資本市場投資者保護實踐探索》作的序中強調，強化投資者合

法權益保護，推進資本市場高質量發展。



折疊屏手機市場迎爆發拐點

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經過兩年多消費者市場培育，以及技術的不斷迭代成熟，折疊屏手機產能與用戶使用體驗日益提

升，市場需求顯著增長，折疊屏手機市場正逐漸從一個求新求異的小眾「嘗鮮」市場走向大眾普

及化「常用」市場。（ｌｃ）

