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14/12/2021 08:05

《神州頭條》財經報章頭版摘要：李克強稱有能力實現全年目標任務

　　《經濟通通訊社１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

以全市場註冊制改革為牽引，全面深化資本市場改革開放
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監主席易會滿１３日主持召開黨委（擴大）會議強調，要以全市場註冊制改革為牽引，全面
深化資本市場改革開放。科學合理保持ＩＰＯ、再融資常態化。穩妥化解債券違約風險，對「偽
私募」、「偽金交所」等風險深入開展整治。

強化投資者合法權益保護
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監主席易會滿日前在為《中國資本市場投資者保護實踐探索》作的序中強調，強化投資者合
法權益保護，推進資本市場高質量發展。

發改委：先立後破有序推進能源結構調整優化
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委１３日消息，１２月１１日全國發展和改革工作會議在京召開。會議強調，要先立後破有
序推進能源結構調整優化，積極推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電、光伏基地建設
，繼續發揮煤炭、煤電的調峰和兜底保供作用。


《上海證券報》

以全市場註冊制改革為牽引，深化資本市場改革開放
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監主席易會滿昨日主持召開黨委（擴大）會議，從五個方面對明年的資本市場改革發展穩定
各項工作作出部署，提出將以全市場註冊制改革為牽引，全面深化資本市場改革開放。

上交所：堅持穩中求進全心全意服務高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上交所黨委１３日召開黨委會，認真學習中央經濟工作會議精神，對標對表中央重要決策部署和
中國證監會黨委工作要求，研究做好明年上交所工作的思路。

強化投資者合法權益保護
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監主席易會滿日前在為《中國資本市場投資者保護實踐探索》作的序中強調，強化投資者合
法權益保護，推進資本市場高質量發展。


《證券時報》

李克強：中國有能力實現全年主要目標任務
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李克強１３日上午在中南海紫光閣視頻會見世界銀行行長馬爾帕斯時表示，中國作為
世界上最大的發展中國家，明年經濟工作將堅持穩字當頭、穩中求進。中國有能力實現全年主要
目標任務。

強化投資者合法權益保護
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監主席易會滿日前在為《中國資本市場投資者保護實踐探索》作的序中強調，強化投資者合
法權益保護，推進資本市場高質量發展。

折疊屏手機市場迎爆發拐點
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
經過兩年多消費者市場培育，以及技術的不斷迭代成熟，折疊屏手機產能與用戶使用體驗日益提
升，市場需求顯著增長，折疊屏手機市場正逐漸從一個求新求異的小眾「嘗鮮」市場走向大眾普
及化「常用」市場。（ｌｃ）

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