《鍾之日記》變種病毒殺入內地，世茂再瀉累物管股

《鍾之日記》１２月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



英國出現首宗Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒死亡個案，市場關注Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情擴大影響經

濟復甦。與此同時，變種病毒亦殺入內地，繼天津周一通報一宗確診後，廣州今日亦發現一宗境

外輸入變種新冠病例，為內地第二宗。此外，東莞確診２宗無症狀感染，大朗鎮全員檢測，交通

實施管控。因患者曾到過深圳，深圳機場今日起查驗行程碼，須另行提供４８小時核酸檢測陰性

證明，否則將無法登機。

疫情無了期，隔晚美股急吐３２０點，港股昨日倒跌４１點後，今早沽壓增加，挫逾三百點

，失守十天線（現處２３８３８），科指表現更差，再度跌穿六千點大關。

港股低開２６０點，報２３６９３，開市已跌穿十天線，跌幅曾縮至１３７點，高見

２３８１７，逼近十天線後沽壓增加，港股午後跌幅擴大，恒指最多跌３９４點，見２３５６０

點全日低，最終收報２３６３５，跌３１８點或１﹒３％。大市全日成交１１９９﹒８７億元。

國企指數報８４１８，跌１３２點或１﹒５５％；科指挫１３７點或２﹒３％，報５８８４。

滬深股市今早低開，盤中白酒及軍工板塊走高，惟有色、煤炭、建材等板塊集體下跌，滬綜

指全日維持下跌，跌幅０﹒５３％，報３６６１﹒５３點，深成指跌０﹒５％，創業板指軟

０﹒０５％。兩市全日成交１１４１１億元人民幣，按日跌一成，是連續第３８個交易日成交額

突破１萬億元人民幣。



＊世茂搖搖欲墜，股價一落千丈＊



再有地產龍頭企業出現危機，日前盛傳世茂集團（００８１３）因國內信託計劃違約，旗下

房源被扣無法交房，引發債務風險。世茂集團回覆指，只是小道消息引起部分投資人恐慌性拋售

，內部正在了解情況，會積極與投資人溝通，官方回應相當曖昧，反而增加了投資者的不安情緒

。世茂集團連續第二日暴跌，今市值瀉２０％，報５﹒６７元創下超過４年新低。

另外，世茂系出現重大系內交易，世茂集團將物管業務轉讓予世茂服務（００８７３），行

動引發外界疑問：旗下物管業務既然已經分拆上市，為何母公司自身還擁有大量物管公司？大行

摩通最新報告認為，有關交易不單反映公司流動性緊張，亦顯露公司管治問題，投資者應關注內

房旗下的物管業務，被母公司用作財務工具。

世茂服務今日大幅插水３２％，報４﹒８４元；其他物管股亦急瀉，融創服務

（０１５１６）跌１７﹒１％，金科服務（０９６６６）插１４﹒３％，恒大物業

（０６６６６）跌１３﹒２％，新城悅（０１７５５）跌１１％，碧桂園服務（０６０９８）跌

１０﹒２％。

另外，內媒報道，世茂集團宣布架構調整，董事會副主席及總裁許世壇將下放部分管理權限

，交給具備一線區域管理經驗的管理層。

人民銀行連續第二個月單獨公布個人房貸數據，截至今年１１月底個人住房貸款餘額

３８﹒１萬億元，當月增加４０１３億元人民幣，且增幅較１０月的有所擴大。惟受世茂風險拖

累，內房股均告跌，中國恒大（０３３３３）跌７％，潤地（０１１０９）跌４﹒７％，中海外

（００６８８）跌３﹒７％，萬科（０２２０２）跌２﹒６％。



＊網信辦向新浪微博開刀，微博急跌近一成＊



國家網信辦約談處罰新浪微博，針對近期新浪微博及公司帳號多次出現法律、法規禁止發布

或傳輸的信息，情節嚴重，責令立即整改，嚴肅處理相關責任人。北京市互聯網信息辦公室對新

浪微博運營主體行政罰款合共３００萬元人民幣。網信辦並指今年１月至１１月已指導北京市網

信辦，對新浪微博實施４４次處置處罰，多次予以頂格５０萬元人民幣罰款，共計罰款１４３０

萬元人民幣。

消息拖累微博（０９８９８）股價急挫，一度急跌一成，低見２１８元，收市仍跌９﹒６％

，報２１９﹒８元。

微博在平台回應指，誠懇接受主管部門批評，認真落實整改要求，將推進軟色情整治專項治

理，及同質化惡意營銷專項治理。

其他科網股今日都有沽壓，騰訊（００７００）跌１﹒５％報４５９﹒８元，成交居首有

６２﹒８６億元。成交第二位是連跌３日的阿里巴巴（０９９８８），挫２％。嗶哩嗶哩

（０９６２６）大跌５﹒７３，快手（０１０２４）瀉４﹒９％，小米（０１８１０）挫

４﹒２％，百度（０９８８８）跌３﹒４％，京東集團（０９６１８）跌２％，美團

（０３６９０）跌０﹒７％，網易（０９９９９）跌０﹒４％。



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