【重拳監管】新浪微博屢次違規，今年以來遭網信辦累罰１４３０萬

《經濟通通訊社１４日專訊》國家網信辦１４日依法約談處罰新浪微博（０９８９８），指

其屢次出現法律、法規禁止發布或者傳輸的信息，情節嚴重，責令其立即整改。網信辦並提到，

今年以來已經對微博實施４４次處置處罰，共累計罰款１４３０萬元（人民幣．下同）。微博Ｈ

股目前大挫８﹒３％，報２２３港元，最低見２２２港元創新低。

網信辦今日公布，國家互聯網信息辦公室負責人約談新浪微博主要負責人、總編輯，針對近

期新浪微博及其帳號屢次出現法律、法規禁止發布或者傳輸的信息，情節嚴重，依據《中華人民

共和國網絡安全法》《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規，責令其立即整改，嚴肅處

理相關責任人。

北京市互聯網信息辦公室對新浪微博運營主體北京微夢創科網絡技術有限公司依法予以共計

３００萬元罰款的行政處罰。２０２１年１月至１１月，國家互聯網信息辦公室指導北京市互聯

網信息辦公室，對新浪微博實施４４次處置處罰，多次予以頂格５０萬元罰款，共累計罰款

１４３０萬元。

國家互聯網信息辦公室負責人強調指出，網站平台應當切實履行主體責任，健全信息發布審

核、公共信息巡查、應急處置等信息安全管理制度，加強對其用戶發布信息的管理，不得為違法

違規信息提供傳播平台。國家互聯網信息辦公室將堅持依法管網治網，進一步強化監督管理執法

，壓實網站平台依法辦網的主體責任。（ｄｗ）

