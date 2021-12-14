【新冠肺炎】全國昨新增本土確診５１宗，紹興爆「超市群組」

《經濟通通訊社１４日專訊》國家衛健委公布，１２月１３日，全國確診者新增確診７６宗

新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例２５宗，含２宗由無症狀感染者轉為確診病例（河南

１宗，廣西１宗）；本土病例５１宗（浙江４４宗，其中紹興市３８宗、寧波市４宗、杭州市２

宗；內蒙古５宗均在呼倫貝爾市；黑龍江１宗在齊齊哈爾市；陝西１宗在西安市）。無新增死亡

或疑似病例；新增治癒出院２６宗。此外，新增無症狀感染１５宗，４宗為本地個案；尚在醫學

觀察的無症狀感染者４４５宗（境外輸入３９９宗）。



＊浙江疫情升溫，累計確診逾１７００宗＊



浙江至昨日累計報告確診病例１７２１宗（境外輸入病例２８４宗）。綜合內媒報道，浙江

省衛健委副主任孫黎明周一通報，自１２月５日以來，該省寧波、紹興及杭州三地累計報告確診

病例１９２宗、隱形患者１宗。全省已累計排查密切接觸者８，６６６人，次密接者３１１７７

人，均已落實管控措施。孫黎明表示，當前，浙江疫情防控形勢依然嚴峻複雜。

紹興市新冠病毒疫情防控辦日前發布公告稱，上虞區舜杰路的「大通超市」所涉疫情嚴重。

當地詳細流行病學調查信息顯示，有多人和大通超市有關聯。目前，上虞區已實施交通全面封控

。

當局稱，封控期間，除國計民生、疫情防控、應急救援等必需的保障類車輛、人員外，禁止

其他一切車輛、人員進出上虞區域。

境外輸入現有確診病例５１８宗（其中重症病例４宗），現有疑似病例１宗。累計確診病例

１０５０３宗，累計治愈出院病例９９８５宗，無死亡病例。

截至１２月１３日，全國現有確診病例１４３１宗（其中重症病例２２宗），累計治愈出院

病例９３７８９宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例９９８５６宗，現有疑似病例

１宗。累計追蹤到密切接觸者１３６９１１５人，尚在醫學觀察的密切接觸者５８７２１人。

累計收到港澳台地區通報確診病例２９３０９宗。其中，香港特別行政區１２４９０宗（出

院１２１７３宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７７宗（出院７７宗），台灣地區

１６７４２宗（出院１３７４２宗，死亡８４８宗）。（ｃａ）

