【債務風險】寶能理財產品兌付細節：可置換一手房產位於天津等

《經濟通通訊社１４日專訊》昔日豪氣沖天幾乎在資本市場吞下萬科（０２２０２）

（深：０００００２）的寶能系，今年８月被曝陷近千億元（人民幣．下同）債務危機，部分理

財產品確認逾期。該集團繼上周拋出一份理財兌付方案後，昨晚（１３日）又發布一則關於早前

《兌付方案》的答疑說明。

寶能集團表示，經分析，鑒於短期內尚不具備承兌已逾期的投資產品的能力，集團決定通過

對指定理財產品底層資產進行收購的方式，最大限度維護投資者利益。關於可置換資產，集團將

組織總價值不低於５０億元、具有較高投資回報率、可過戶或變現的優質房產和權益，供投資者

自由選擇。現有房產資產主要位於天津、韶關、太原、貴陽、騰沖等地，包括住宅、商鋪、公寓

、別墅、合院、洋房等多種類型，都屬於一手新房。

根據早前的兌付方案，兌付進度計劃上，寶能集團將確保滿足每位投資者每月不少於３萬元

的款項分配，並確保在明年２月２８日兌付總額不低於２０萬元，至４月３０日兌付總額不低於

５０萬元，剩餘款項不晚於６月３０日兌付。方案還提及，本次收購底層資產對應的理財產品範

圍為：前海世紀、易順成、海潤基金、上海寶泓、寶利源、寶能利通管理的制定理財產品。

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