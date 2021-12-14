《經濟通通訊社１４日專訊》花樣年集團在官方微信公眾號發布澄清聲明稱，注意到有媒體
報道花樣年集團及其子公司香港花樣年投資控股集團有限公司已被債權人接管。集團澄清並強調
，花樣年集團及花樣年投資並沒有被接管。
花樣年爆出債務違約後，據《明報》上周引述文件資料指出，花樣年的香港子公司早於１０
月中，已被債權人申請委任接管人。接管人將可行使多項權利，包括就相關抵押股份而產生的股
息、利息及優先權及處置權等。（ｗｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
14/12/2021 10:16
【內房困局】花樣年澄清：集團及子公司花樣年投資沒被債權人接管
《經濟通通訊社１４日專訊》花樣年集團在官方微信公眾號發布澄清聲明稱，注意到有媒體
報道花樣年集團及其子公司香港花樣年投資控股集團有限公司已被債權人接管。集團澄清並強調
，花樣年集團及花樣年投資並沒有被接管。
花樣年爆出債務違約後，據《明報》上周引述文件資料指出，花樣年的香港子公司早於１０
月中，已被債權人申請委任接管人。接管人將可行使多項權利，包括就相關抵押股份而產生的股
息、利息及優先權及處置權等。（ｗｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|開市Good Morning14/12/2021
黃瑋傑：憂騰訊投資減 若買入亦未到時機！
|財經熱話14/12/2021
【虛幣世界】議息前加密貨幣再跌，市場料投資者或資金抽離
|中國故事13/12/2021
《神州經脈》中經會釋寬鬆信號 美制裁涉疆企業個人 滬指三月高
|財經熱話13/12/2021
【內房困局】世茂股債急跌 大和：信心需時恢復 惟重申「買入」
|大行報告13/12/2021
【大行報告】中信里昂唱好 高盛唱淡睇105元 舜宇要Buy定要Sell？
|市場動向13/12/2021
投資A股新工具: 易方達A50（股份代號：3111） 易方達（香港）MSCI中國A50互聯互通指數ETF
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰