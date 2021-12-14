【內房困局】花樣年澄清：集團及子公司花樣年投資沒被債權人接管

《經濟通通訊社１４日專訊》花樣年集團在官方微信公眾號發布澄清聲明稱，注意到有媒體

報道花樣年集團及其子公司香港花樣年投資控股集團有限公司已被債權人接管。集團澄清並強調

，花樣年集團及花樣年投資並沒有被接管。

花樣年爆出債務違約後，據《明報》上周引述文件資料指出，花樣年的香港子公司早於１０

月中，已被債權人申請委任接管人。接管人將可行使多項權利，包括就相關抵押股份而產生的股

息、利息及優先權及處置權等。（ｗｌ）

