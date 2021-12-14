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14/12/2021 08:54

《股林淘金－林家亨》美提高旅遊警示，市場避風險

　　《股林淘金》因應變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ在各地傳播迅速，美國昨天（１３日）宣布將大
部分歐洲國家列為旅遊警示最高的第四級別（建議不前往），航空股及遊輪股大幅下跌，拖累美
股市場走弱，道指下跌３２０點，納指下跌２１７點，避險情緒上升，資金流入債券市場。龍頭
電車股Ｔｅｓｌａ跌近５％，市值跌低過１萬億美元，股價跌穿１０００美元心理關口。中概電
車三寶全部跟隨下跌約１﹒７５％至３﹒３９％。比亞迪（０１２１１）股份在美國ＡＤＲ亦下
跌１﹒８６％，約５﹒３６元。ＡＤＲ港股比例指數大約下跌２６９點。
　　友邦保險（０１２９９）下跌１﹒０３元；騰訊（００７００）下跌６﹒４１元；港交所
（００３８８）下跌３﹒０９元；京東國際（０９６１８）下跌６﹒１１元；美團
（０３６９０）下跌２﹒８１元。
　　昨天港股恒指在升破保歷加通道中線２４３４６點之後，掉頭回落報跌４１點，預計今日港
股大約下跌２００點左右或以上。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有上述騰訊及比亞迪股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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