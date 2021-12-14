【債務風險】重慶信託１１億ＴＯＴ項目逾期，底層資產為廈門樓王

《經濟通通訊社１４日專訊》內房債務爆煲風險蔓延至其它金融行業，重慶信託旗下一隻僅

成立一年的ＴＯＴ產品「京潤６號集合資金信託計劃」被曝出現逾期，已到期產品規模為１１億

元（人民幣．下同），總體產品規模逾２４億。據《界面》獨家報道，京潤６號投資的底層穿透

後是遲遲未能開盤的廈門「樓王」帝景苑。

報道引述獲取到的產品募集資料稱，京潤６號主要投資於「重慶信託－萬廈帝景苑房地產集

合資金信託計劃」，後者信託規模不超過３０億元，信託資金用於向廈門萬廈天成房地產開發公

司發放信託貸款，貸款資金主要用於融資人名下的「帝景苑」項目工程建設、置換項目前期借款

、歸還股東借款以及其他相關費用的支出。再結合「重慶信託－萬廈帝景苑房地產信託」的到期

時間和京潤６號的成立時間存在重合的情況來看，京潤６號疑似是為「重慶信託－萬廈帝景苑信

託」的風險釋放所做的緩衝，為其到期提供新的流動性。

從廣義上講，ＴＯＴ╱ＴＯＦ是ＦＯＦ（基金中的基金）的一個小分類，而在國內，ＴＯＴ

普遍被認為是私募中的私募，操作模式為由信託公司成立一個母信託，由母信託產品選擇已成立

的信託計劃進行投資，形成一個母信託投資多個子信託的架構。

公開資料顯示，重慶信託於１９８４年１０月獲批成立。２００２年１月，公司引入戰略投

資者，進行增資改革，成為首批獲准登記的信託公司。經過五次增資，公司註冊資本金達１５０

億元，為行業最高。截至２０２０年末，重慶信托合併總資產２６１０﹒１億元，母公司固有總

資產２９５﹒１億元，信託資產總額２１４８﹒５億元，母公司不良資產率為零。



＊超級豪宅難產資金回籠無望，等待上市重慶三峽銀行躺槍＊



而上述提及的廈門樓王帝景苑，是當地集山景、海景、湖景於一體的超級豪宅，開發商廈門

萬廈天成成立於２０１２年９月，恰好是帝景苑動工之年，原本預計於２０１３年年中推向市場

，但由於各種原因每年放風、每年爽約，難產至今。但詭異的是，２０１６年５月，廈門中原地

產研究中心公布的周報中，帝景苑以５４套的成交量奪得周冠軍，總成交價１７﹒７４億元。神

秘買家至今未現真身，有傳聞稱相關成交屬樓盤的抵債行為。除上述大批量成交外，帝景苑至今

未開盤。

另一個值得關注的點是，重慶信託為目前正處於Ａ股上市排隊中的重慶三峽銀行控股股東。

該銀行去年年報顯示，重慶信託持股比例為２９％。截至２０２０年末，該行持有的債權投資餘

額５６１﹒６億元，較年初微跌，其中信託產品餘額為３５﹒７億，較２０１９年末減少７﹒６

億，但並未披露具體持有的信託產品名字。有業內人士稱，如果繼續持有重慶信託－萬廈帝景苑

信託，這對於正等待上市的三峽銀行或存在不利因素。（ｗｌ）

