【ＦＯＣＵＳ】馬斯克膺風雲人物，減持不停「魔笛」又響

【ＦＯＣＵＳ】人怕出名，或許股票也是。「鋼鐵俠」馬斯克（Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ）獲《

Ｔｉｍｅ》雜誌評選為「２０２１年度風雲人物」，特斯拉股價周一（１３日）卻再陷技術熊市

。不單馬斯克和「木頭姐（Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ）」雙雙減持特斯拉，從微軟到亞馬遜等的

高管亦紛紛以創紀錄速度變現手中股票，而風頭一時無兩的「Ｍｅｍｅ股」Ｇａｍｅｓｔｏｐ、

ＡＭＣ不約而同急挫。

隨著聯儲２０２１年最後一次貨幣政策會議登場，大摩吹響「魔笛」－－市場未來３至４個

月風險最大。



＊「Ｔｉｍｅ」改圖「Ｔａｘ ｍｅ」＊



備受矚目的《Ｔｉｍｅ》年度人物揭盅，特斯拉執行長、ＳｐａｃｅＸ創始人馬斯克獨領風

騷，被形容為「一個渴望拯救我們的星球，並讓我們有新棲息地的人；小丑、天才、邊緣人、遠

見者、實業家、作秀狂、粗鄙男等的瘋狂混合體。」

不過，印有馬斯克側臉特寫的雜誌封面，「Ｔｉｍｅ」大字隨即被改圖為「Ｔａｘ ｍｅ」

，最新爆料指，馬斯克２０１８年繳納聯邦所得稅為零；民主黨進步派參議員伊麗莎白沃倫明言

，「讓我們修改被操縱的稅法，這樣『年度人物』就會真正納稅，並停止從其他人身上佔便宜

（ｆｒｅｅｌｏａｄ）。」

馬斯克的稅務記錄爭議隨當選年度人物發酵，而自１１月初至今，他已累計出售逾１１００

萬股特斯拉股票，其中周一最新出售逾９３萬股，。



＊木頭姐、超級富豪同套現＊



馬斯克大手套現逾百億美元，有指是為應對可能上調的資本利得稅率；但若聯想木頭姐上周

五（１０日）同續減持特斯拉，於旗艦基金ＡＲＫＫ的權重跌穿１０％至８﹒２９％，而其他超

級富豪亦密密減持，玄機恐非只是「避稅」那麼簡單。

Ｉｎｓｉｄｅｒ Ｓｃｏｒｅ數據就顯示，年初至今，已有４８間頂級公司的高管減持股票

套現逾２億美元，包括微軟、谷歌、臉書（現改名Ｍｅｔａ）、亞馬遜等。

巧合的是，特斯拉股價周一再陷技術熊市，市值跌穿萬億美元；上月遭執行長Ａｄａｍ

Ａｒｏｎ減持６２﹒５萬股的ＡＭＣ，同日急挫１５％；另一隻散戶愛股Ｇａｍｅｓｔｏｐ則跌

近１４％。此外，加密貨幣之王比特幣周一直逼４５００００美元，失守重要支持位的２００天

移動均線。凡此種種，都指向周二登場的聯儲２０２１年最後一次貨幣政策會議，將拍板此輪

ＱＥ將以較２０１４年時快兩倍的速度退場。



＊未來３至４個月或風險最大＊



摩根士丹利今早再吹響「魔笛」，警告美聯儲轉向更激進的減碼計劃給資產價格帶來的風險

，超過大多數投資者的預想。鑒於減碼速度或是２０１４年的兩倍（４個半月 ＶＳ １０個月

）、資產價格及股票估值顯著高企、經濟增長正在減速而非加速等三大因素，市場未來３至４個

月面臨的風險最大。

再從另一角度看，過往被視作美股牛市「保險」的回購，實際上正令愈來愈多資金流入愈來

愈的股票，標指前五大股票蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、特斯拉佔總市值比例已近四分一，換言

之，一旦拋售發生，投資者將面臨更多風險。

繫好安全帶！

