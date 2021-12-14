【新冠肺炎】內地首現變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ，為天津從入境人員

《經濟通通訊社１４日專訊》天津市疫情防控指揮部周一（１３日）指，對９日一宗境外輸
入新冠病毒無症狀感染者呼吸道標本進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，經中國疾控中心覆
核，均確認檢出新冠病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株（Ｂ﹒１﹒１﹒５２９進化分支）。
天津疫情防控指揮部續指，在津感染者係入境閉環管控人員，目前於定點醫院隔離治療。據
悉，這是中國內地首次發現新冠病毒奧密克戎變異株。（ｃａ）
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