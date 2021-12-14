【新冠肺炎】東莞確診２宗無症狀感染，大朗鎮全員檢測交通管控

《經濟通通訊社１４日專訊》內地疫情持續擴散，廣東省東莞市衞生健康局周一（１３日）

通報該市大朗鎮在對省外涉疫地區返莞人員核酸檢測中，發現２名新冠肺炎無症狀感染者。

１男１女患者分別３３歲及３０歲，兩人均到過深圳，本月５日一同由外省返回東莞大朗鎮

，昨日的核酸檢測呈初步陽性，市疾控中心今日凌晨復檢證實是陽性，經專家會診確定為無症狀

感染，已送到定點醫院隔離治療。

市及鎮兩級疫情防控指揮部，立即啟動應急處置機制，組織開展流調溯源、隔離管控、核酸

檢測和環境消毒等工作。大朗鎮由凌晨開始，展開全民核酸檢測。同樣由凌晨起，所有進出大朗

鎮的道路，包括高速公路等要實施交通管控。



＊患者曾到過深圳，深圳機場１４日起查驗行程碼＊



深圳機場今日凌晨發布重要提示稱，今早６時起，所有從深圳機場乘機出發的旅客，在測溫

和查驗健康碼的基礎上，須查驗行程碼。如行程記錄顯示有１４天內東莞（全域）旅居史的旅客

，須另行提供４８小時核酸檢測陰性證明，否則將無法登機。

東莞市今日起對大朗鎮全域交通實行臨時管控，包括高速公路、省市鎮公路、村（社區）道

路等出入口。期間，除持有通行證的疫情防控、應急救援、核酸採樣、物資保障等必需的保障類

車輛外，其他車輛一律禁止進出大朗鎮區域，人原則上只進不出，如因就醫、特定公務等確需出

入者，須持４８小時內核酸檢測無感染證明。

據大朗汽車客運總站官微消息指，大朗汽車客運站１４日停運一天。如旅客已經購票，請移

步到大朗汽車客運站進行免費的全額退款。

另外，廣東東莞大朗醫院發布緊急通知，即刻起廣東東莞大朗醫院除發熱門診全天開診外，

門急診（包括第二門診部）暫停接診，住院部實行臨時管控，人員不進不出。具體開診時間另行

通知。（ｃａ）

